Campionii cadeţi ai CVM Tomis Constanţa au sărbătorit al doilea titlu naţional

Campionii cadeți ai CVM Tomis Constanța au sărbătorit al doilea titlu național

Zilele trecute, la pub-ul sportiv H10 Sport Lounge, echipa de cadeți a clubului de volei masculin Tomis Constanța a sărbătorit câștigarea celui de-al doilea titlu de campioană a României. Pe lângă lotul și staff-ul voleibaliștilor, la eveniment au participat Elena Frîncu și directorul adjunct al DJST Constanța, Mihai Orzan, care i-au felicitat pe tineri și le-au urat succes în carieră.„Mă simt extraordinar pentru acest al doilea trofeu. Față de anul trecut, acum a fost puțin mai greu. Ne priește acea parte a țării, dar putem câștiga în toată România. CVM Tomis are o pepinieră foarte valoroasă, cu jucători de calitate și de perspectivă. Sperăm ca în doi ani doi, trei dintre ei să facă pasul la echipa mare”, a declarat antre-norul echipei de cadeți CVM Tomis, Răzvan Parpală, care antrenează cadeții alături de Iulian Rădulescu.După această reușită, mulți dintre cadeții CVM-ului speră ca, pe viitor, să ajungă să evolueze la echipa de seniori. În acest sens, munca depusă pentru obținerea celui de-al doilea titlu național este un pas mare făcut în direcția echipei mare.„Am lucrat un an de zile pentru a obține acest titlu și, în sfârșit, s-a îndeplinit. Cheia succesului nostru a fost munca, seară de seară, la antrenamente. Este ceva extraordinar. Mă tentează echipa de seniori, însă până la Gonzalez mai este cale lungă”, a declarat căpitanul echipei de cadeți CVM Tomis, Alexandru Muscină.Pe lângă trofeul de campioană, CVM Tomis a mai avut și trei premianți după încheierea turneu-lui final de la Dej: Paul Cămui - cel mai bun libero, Adrian Aciobăniței - MVP și Robert Vologa - cel mai bun centru.„Victoria noastră era de așteptat, pentru că suntem o echipă pu-ternică și nu am avut adversari care ar fi putut să ne învingă. În finala mare, cu Timișoara nu am avut probleme. Avem antrenori buni care se ocupă bine cu noi în așa fel încât să facem performanță”, a declarat Robert Vologa.