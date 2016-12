Turneul „Oval 5 Beach Rugby Black Sea”, ediția a II-a

Campioni pe nisip

Ştire online publicată Vineri, 01 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, după cinci zile de jocuri spectaculoase pe plaja Cazino din stațiunea Mamaia, s-a tras linie în turneul „Oval 5 Beach Rugby Black Sea” 2011.În fața unei asistențe numeroase, tinerii rugbiști participanți la turneu au tras tare pentru a culege laurii unui eveniment sportiv de marcă. Concurența acerbă s-a menținut și ieri, când cei prezenți în tribune au fost răsplătiți de sportivi cu un spectacol antrenant.La categoria Under 12, AS Joița 07 a dispus cu 6-1 de CS Litoral Mangalia, AS Tomitanii s-a recunoscut învinsă (3-4) de CC Buftea, iar CS Litoral Mangalia a trecut fără drept de apel, scor 5-0, de CTMR Metrou. În celelalte două meciuri ale secțiunii, AS Joița 07 a înregistrat încă o victorie (5-0 cu CC Buftea), iar Școala nr. 8 Constanța a cedat (3-4) în fața Tomitanilor.În competiția Under 14, Steaua București a bifat două victorii, 5-2 cu CS Buftea și 5-3 cu AS Tomitanii. În duelul perdantelor, AS Tomitanii a dispus cu 6-1 de CS Buftea.Turneul Under 17 a programat, ieri, două meciuri: Grupul Școlar „Gh. Duca” 1 - Colegiul Național „Aurel Vlaicu” (CNAV) București 4-2 și „Gh. Duca” 2 - CNAV 2-6.v v vDupă competițiile destinate juniorilor, pe terenul principal din complexul de la Cazino au pășit „greii” turneului, într-un meci de old-boys.Black Sea Constanța (formată din foști jucători constănțeni) a înfruntat se-lecționata Barbarians, a antrenorilor prezenți la „Oval 5”, din afara Constanței. După un meci relaxant, plin de voie bună și spectacol, demn de turnee internaționale, constănțenii au câștigat cu 6-2. Printre protagoniști, îi amintim pe Dumitru Barbu, Cristian Cojocaru, Florin Țugurel, Cătălin Sasu (Black Sea Constanța), Cristian Hâldan sau Daniel Dinu (Barbarians). Meciul a fost arbitrat de antrenorul Marian Nache, de la CS Cleopatra.v v vFestivitatea de premiere s-a desfășurat imediat după încheierea meciului de old-boys.„Am venit cu mare bucurie la festivitatea de premiere a unui turneu de succes. Îi felicit pe toți cei care au participat; sportul înseamnă viață, îți dă șansa să devii un tânăr demn care învață ce este disciplina și reușita”, a declarat Elena Frîncu, directorul executiv al DJST Constanța.„Spre deosebire de ediția din 2010, turneul s-a bucurat de un număr mai mare de participanți și a avut o organizare foarte bună. Am asistat la jocuri de calitate, copiii sunt bine pregătiți. Pentru la anul, ne propunem să organizăm din nou concursul, în aceeași perioadă, cu o participare, să sperăm, și mai mare”, a spus Vasile Chirondojan, președintele Asociației „Oval 5 Beach Rugby România.v v vIată și podiumurile ediției a doua: U10: 1. CC Buftea, 2. CS Buftea, 3. CS Litoral Mangalia; U12: 1. AS Joița 07, 2. CS Cleopatra, 3. AS Tomitanii; U14: 1. Steaua București, 2. AS Tomitanii, 3. CS Buftea; U16: 1. „Gh. Duca” 1, 2. CNAV, 3. „Gh. Duca” 2; U17: 1. „Gh. Duca” 1, 2. CNAV, 3. „Gh. Duca” 2.Premiul „Fair-Play” a fost acordat echipei ACR Pașcani, iar Trofeul „Viorel Spinei” a fost acordat câștigătoarei meciului de old-boys: Black Sea Constanța.Paul GREAVU