Campioni ai României, rămaşi fără rentele viagere

Campioni ai României, rămași fără rentele viagere

Mai multe disfuncționalități în modalitatea de plată a rentelor viagere au produs nemulțumire în rândul medaliaților olimpici, al campionilor mondiali și europeni din România, printre cei afectați fiind și foști sau actuali sportivi constănțeni. „În decembrie 2009 nu am încasat decât 40% din sume, iar pe luna ianuarie a acestui an nu am primit nimic. Toți ne-am supărat. Când ni s-a cântat imnul am fost buni, acum nu mai suntem? Informațiile la Minister pe această temă au fost contradictorii. Orice s-ar întâmpla, renta nu trebuie afectată. Sunt foști campioni care, în afară de acest drept financiar, nu beneficiază și de alți bani, ajungând acum să trăiască din pensia părinților”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, fosta gimnastă constănțeană Camelia Voinea, vicecampioană olimpică la Seul, în 1988. Daniel Funeriu, ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, a declarat însă, ieri, că restanțele din lunile decembrie și ianuarie vor fi acordate în curând, între 15 și 20 februarie. „Îmi asum ceea ce s-a întâmplat și înainte de a prelua eu această funcție. Față de oamenii care sunt modele pentru societate trebuie să ne ținem promisiunile”, a spus Funeriu. Octavian Belu, fostul șef al Agenției Naționale pentru Sport, a arătat că, în opinia sa, rentele viagere nu au fost plătite întrucât hotărârea de Guvern care reglementează înființarea noii Autorități Naționale pentru Sport și Tineret nu există încă în Monitorul Oficial.