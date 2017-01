Campionatul Regional Muntenia rugby 7 U15. CSO Ovidiu, pe locul doi în prima etapă

Week-end-ul trecut, CSO Ovidiu a participat la prima etapă a Campionatului Regional Muntenia rugby 7 U15, unde a reușit să ajungă până în finală. „Am ajuns în finală, unde am condus până în ultimele minute, cu 22-5. Pe un fond de oboseală, deoarece noi am participat cu copii de 12-13 ani, la un campionat de rugby 7 U15, pe tot terenul, nu au făcut față fizic și am pierdut la scor, 22-24. Suntem pe locul doi, în momentul de față. Promitem să ne luăm revanșa în următoarea finală și să trecem pe locul întâi”, a declarat antrenorul Bogdan Cristea. Săptămâna aceasta, CSO Ovidiu va juca cu Aurora Băicoi și Șoimii București, în cadrul Campionatului Regional Muntenia Rugby 15, unde jucătorii de la malul mării conduc detașat în clasamentul actual.