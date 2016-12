Campionatul Naţional de Qwan Ki Do va avea loc la Constanţa

Campionatul Național de Qwan Ki Do va avea loc la Constanța

În zilele de 16 și 17 aprilie, începând cu ora 10, în Sala Sporturilor din Constanța, va avea loc Campionatul Național de Qwan Ki Do pentru juniori și seniori, competiție organizată de Federația Română de Arte Marțiale, departamentul Qwan Ki Do, cluburile sportive Guom Constanța, Hung Constanța și Aurora 23 August, sub egida Ministerului Tineretului și Sportului, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța.La startul competiției, au fost înscriși aproximativ 300 de sportivi din întreaga țară, ce vor concura la probe tehnice (THAO QUYEN) și probe de luptă competițională (SONG DAU), dintre care 35 vor fi din județul Constanța, legitimați la Guom Constanța (antrenor, Paul Cojocaru), Hung Constanța (antre-nor, Sorin Chiriac) și Aurora23 August (antrenor, Daniel Avasilcăi). Pentru cei interesați să asiste la această competiție, intrarea este liberă.„Campionatul este la un nivel foarte ridicat, sportivii noștri sunt bine pregătiți, dar contează foarte mult și de cum se vor simți în ziua respectivă. Nu ne facem planurile dinainte, nu avem un obiectiv anume ca număr de medalii. Important este pentru noi să participăm la aceste concursuri, să acumulăm experiență. Mă bucură faptul că disciplina Qwan Ki Do s-a dezvoltat puternic în orașul Constanța în ultima perioadă, și ca număr de practicanți, dar și ca participanți la Campionatele Naționale. Așteptăm cât mai multă lume să vină și să vadă frumusețea unei arte marțiale autentice. Ne bucură faptul că, de un an, a fost introdusă și această probă de veterani, la care vom participa și noi, antrenorii. Sunt sigur că va fi o competiție foarte disputată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Avasilcăi.