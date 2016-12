Campionatul European de rugby juniori U19, la Constanţa

Campionatul European de rugby juniori U19, la Constanța

Turneul final al Campionatului European de rugby juniori sub 19 ani va avea loc, în perioada 24 octombrie - 1 noiembrie 2009, în România, orașul gazdă fiind Constanța. Cel mai probabil, partidele se vor disputa pe stadioanele „Farul” și „Constructorul-Cleopatra”, din Complexul „Badea Cârțan“. Deținătoare en-titre a trofeului, selecționata „stejăreilor” pornește cu șansa întâi, celelalte competitoare fiind naționalele Georgiei, Rusiei, Portugaliei, Spaniei, Belgiei, Ucrainei și Germaniei. Un alt turneu internațional care va avea loc în țara noastră va fi la nivelul reprezentativei sub 17 ani: Cupa Mării Negre, în perioada 29 iunie - 5 iulie, la întrecerea de pe litoral, adversare urmând a fi Rusia, Georgia și Ucraina. Marele examen al anului 2009 se va da pe Continentul Negru, în Kenya, țara gazdă a Campionatului Mondial de juniori sub 19 ani, unde formația României are drept obiectiv clasarea pe locul întâi și promovarea în primul eșalon valoric.