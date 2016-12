Campioana CS Cleopatra îşi pregăteşte jucătorii pentru Europene

Campioana CS Cleopatra își pregătește jucătorii pentru Europene

Constanța este una dintre cele mai importante pepiniere ale rugby-ului românesc, iar „infuzia“ de jucători la loturile naționale de juniori este o dovadă a faptului că, aici, la malul mării, sportului cu balonul oval i se acordă importanța cuvenită.Nu mai puțin de 13 tineri rugbiști con-stănțeni, toți legitimați la campioana CS Cleopatra Mamaia, se află în vederile selecționerilor echipelor naționale de juniori U18 și U19 ale României, pe care le așteaptă, în 2015, un sezon compe-tițional extrem de bogat.Selecționerul naționalei U18, Radu Nicolae Mocanu, care este și antrenor al campioanei CS Cleopatra, îi are în vedere pe Alin Davidoaia (stâlp) și Ionuț Pântea (aripă), iar selecționerului naționalei U19, Cristian Cojocaru, care pregătește pe CS Tomitanii, îi sunt propuși jucătorii Ovidiu Cojocaru (trăgător), Damian Strătilă (pilier), Andrei Iurea (linia a II-a), Ale-xandru Cozma (linia a III-a), Sebastian Agapie (mijlocaș la grămadă), Ionel Melinte (mijlocaș la deschidere / aripă), Vlăduț Popa (centru), Alexandru Miron (centru), Adrian Ungureanu (aripă), Ionuț Macoveanu (linia a II-a) și Claudiu Trandafir (fundaș).„Acțiunile pe 2015 ale Naționalei U18 încep pe 1 februarie, cu un stagiu de pregătire montană, la Poiana Brașov, care va dura până pe 22 februarie; apoi, în perioada 2-6 martie, ne vom antrena la Snagov. Între 7 și 15 martie, vom lua parte la un turneu amical, în Scoția, la Edinburgh, premergător Campionatului European, care se va desfășura, în perioada 26 martie - 5 aprilie, în Franța, la Toulouse. La EURO, avem ca obiectiv câștigarea unei medalii, cât mai strălucitoare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, selecționerul Radu Nicolae Mocanu.Turneu în Canada pentru "stejăreii" U19 În ceea ce privește naționala U19, aceasta se va pregăti, în februarie, la Snagov, iar în martie, între 7 și 15 ale lunii, va efectua un turneu de pregătire în Canada.„În cadrul turneului canadian, ne vom edifica asupra potențialului jucătorilor în vederea Campionatului European, pro-gramat, în toamnă, în Portugalia. Este o bună oportunitate de a definitiva, în mare parte, lotul pentru Europene. Pe 10 și 13 martie, vom disputa, în orașul Victoria, și două meciuri amicale, cu naționala U20 a Canadei, echipă care este deja calificată la Campionatul Mondial. Așadar, ne vom măsura forțele cu un adversar puternic, pentru că vrem să vedem exact la ce nivel ne aflăm. Referitor la componența lotului, îmi doresc să selecționez cât mai mulți jucători de la CS Cleopatra. Este bine și firesc, este echipa campioană a României”, a declarat selecționerul Cristian Cojocaru.Unde se va antrena campioana României? Dacă, din punct de vedere sportiv, la CS Cleopatra lucrurile merg ca pe roate, nu același lucru se poate spune dacă ne referim la latura administrativă. Stadionul „Constructorul-Cleopatra” va fi „radiat”, fiind inclus pe lista terenurilor din Complexul Sportiv „Badea Cârțan” puse la dispoziția Companiei Naționale de Investiții, pentru realizarea obiectivelor Sală polivalentă și Bazin olimpic de natație.„Este o situație extrem de dificilă pentru noi. Am investit muncă multă și bani și mai mulți în această bază, pe care am adus-o la standarde internaționale. Aici s-a jucat meciul România - Germania, din Cupa Europeană a Națiunilor, și tot aici vin la antrenament sute de copii. Echipa U19 este campioana României, am format un nucleu de mare valoare, care poate fi, peste câțiva ani, «scheletul» naționalei de seniori. Nu trebuie uitat că am investit miliarde în această bază sportivă, care dispune de vestiare, sală de protocol, sală de forță, sală anti-doping, spații speciale pentru arbitri, tehnicieni, instalație de nocturnă și multe alte anexe. Toate s-au făcut cu bani privați! Iar acum aflăm că vom rămâne fără teren!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.Prin vocea viceprimarului Decebal Făgădău, administrația locală anunță că se va găsi soluția optimă și în cazul Cleopatrei. „Singurele terenuri din complexul «Badea Cârțan» care nu vor fi afectate de proiectul Sălii polivalente și Bazinului olimpic de natație sunt Metalul și LPS. Toate celelalte vor fi predate Companiei Naționale de Investiții pentru realizarea celor două investiții. Vom găsi soluții și pentru clubul Cleopatra, însă toată lumea trebuie să înțeleagă că nu putem opri acest proiect de investiții de 20 de milioane de euro. Cel mai probabil, acestui club îi va fi pus la dispoziție o altă suprafață de joc”, a explicat viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău.