Callatis vrea să îi pună frână Rapidului

Aflată în urmărirea Unirii Slobozia, de care o despart cinci puncte, vice-lidera seriei secunde a Ligii a III-a la fotbal, Callatis Mangalia, are meci greu, astăzi, de la ora 15, în etapa a 19-a a campionatului, în fieful Rapidului II, echipa de pe poziția a patra. Elevii lui Eric Lincar nu au decât varianta victoriei, sperând în același timp ca Slobozia să se încurce pe terenul lui ACS Berceni. A doua echipă a județului Constanța din campionat, CS Eforie (locul cinci), are astăzi meci acasă, cu CS Buftea (locul zece). Celelalte meciuri ale etapei: astăzi, ora 15: CSM Rm. Sărat - Dunărea Călărași, Comprest GIM - CS Tunari, ABC Stoicescu - Spicul Mopan; mâine, ora 15: Phoenix Ulmu - Partiza-nul Merei. FC Voluntari are rundă liberă. Clasament: 1. Slobozia - 44p, 2. Callatis - 39p, 3. Călărași - 32p, 4. Rapid II - 28p (26-13), 5. Eforie - 28p (20-20), 6. Berceni - 27p (26-19), 7. Voluntari - 27p (17-13), 8. Tunari - 25p, 9. Ulmu - 22p, 10. Buftea - 19p, 11. Comprest GIM - 17, 12. Mopan - 15p (26-31), 13. Merei - 15p (23-36), 14. Rm. Sărat - 4p (8-30), 15. ABC Stoicescu - 4p (14-49).