Callatis Mangalia, înfrântă de Astra II

Vice-lidera seriei secunde a Ligii a III-a la fotbal, Callatis Mangalia, a disputat ieri al patrulea meci amical din cantonamentul de la Izvorani, întâlnind Astra II, în fața căreia a pierdut cu 0-1 (Fonseca 37). Echipa de start a Callatisului a fost: Vl. Neagu - Bucur, Floricel, Răvoiu, L. Florea - Dimcea, I. Florea, Bolat - Al. Grigoraș, Crăciun, Bardu. La pauză, antrenorul principal Eric Lincar a operat trei schimbări, Bolat - Kamara, Crăciun - Doicaru și Bardu - Calagi, din minutul 50 au intrat pe teren Cogali și Țarălungă, iar din minutul 55 restul componenților lotului. „În ciuda înfrângerii, sunt mulțumit de evoluția elevilor mei. Ne lipsesc în schimb rezultatele, nu reușim să câștigăm. Însă nu-mi fac probleme pentru retur, întrucât am efectuat o pregătire foarte bună, iar băieții sunt de caracter”, a declarat Lincar, pentru „Cuget Liber”. Callatis a disputat cinci partide de verificare până acum, câștigându-le pe primele două (5-0 cu Internațional Pecineaga, 2-1 cu Inter Clinceni) și pierzându-le pe următoarele trei (0-1 cu ACS Berceni, 1-2 cu CS Buftea și, ieri, 0-1 cu Astra II). „Mai lipseau soarele și palmierii” „Nu e nicio problemă că am pierdut aceste trei meciuri. Am jucat totuși cu echipe puternice, unele de Liga a II-a, iar scorurile au fost strânse. Oricum, stagiul de la Centrul Olimpic de la Izvorani a fost foarte bun. Am beneficiat de condiții extraordinare, ca în Antalya. Mai lipseau soarele și palmierii. Cu siguranță, pregătirea de aici își va arăta roadele în partidele oficiale”, ne-a declarat și managerul general al Callatisului, Mircea Crainiciuc. Astăzi, echipa din Mangalia susține ultimul amical de la Izvorani, cu Delta Tulcea (ora 11), după care se întoarce acasă.