Divizia A la rugby, etapa a 12-a

Callatis Mangalia egalează la puncte liderul Sportul

Echipa de rugby Callatis Mangalia este performera etapei a 12-a a Diviziei A, după ce a reușit să se impună, acasă, cu scorul de 19-16, în fața Sportului Studențesc, liderul Seriei Est plecând de pe litoral doar cu punctul bonus defensiv. În urma acestui succes, formația antrenată de Nicușor Dinu a ajuns la egalitate de puncte (39) cu Sportul și, de pe poziția secundă, are mari șanse de a promova în eșalonul de elită. Într-o altă partidă a rundei, Martelli Constam Buzău a fost învinsă, pe teren propriu, de RC Grivița, scor 18-24. Întâlnirea RC Brăila - CS Năvodari a fost amânată pentru data de 16 mai, iar CT „Traian Vuia” Dunărea Galați a stat. Etapa viitoare (sâmbătă, 9 mai), Callatis are liber, în timp ce, la Năvodari, echipa gazdă va încerca să obțină primul succes pe 2009, în jocul cu Galațiul. vvv Reprezentativa de rugby juniori sub 21 de ani a României s-a calificat în semifinalele Campionatului European din Spania, grație victoriei la pas din sferturi, scor 86-10 în compania modestei naționale a Suediei. „Stejăreii” întâlnesc, astăzi, Portugalia, într-un joc cu mult mai greu decât cel cu nordicii, iar în cazul în care vor câștiga, vor accede în marea finală, unde adversari le vor fi rușii sau georgienii.