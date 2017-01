Callatis Mangalia, de neoprit!

Callatis Mangalia a reușit, sâmbătă, să mai facă o victimă în acest retur. Formația antrenată de Mugurel Cornățeanu s-a impus, scor 3-1 (2-1), în deplasare, pe terenul formației FC Snagov. Golurile dobrogenilor au fost semnate de Hertu (min. 18, din penalty) și Sin (min. 32, 90+2), în timp ce, pentru gazde, a marcat Rădulescu (min. 39). Deși echipa sa a câștigat, după meci, antrenorul Callatisului s-a declarat nemulțumit de fluctuațiile de formă ale jucătorilor săi. „A fost un meci în care au fost momente bune de joc și momente chiar slabe. Am alternat. Am început jocul mai slab, după aceea am dominat, am reușit să marcăm, am dat repede două goluri, apoi am avut o cădere, care, din punctul meu de vedere, este inexplicabilă. Am primit și gol și după aceea chiar am jucat modest. A fost o relaxare. Probabil și-au desconsiderat adversarul, au crezut la 2-0 că jocul s-a terminat, la 2-1 și-au revenit cât de cât”, a spus Cornățeanu.