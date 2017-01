Callatis l-a pus antrenor pe fostul internaţional Erik Lincar

Callatis l-a pus antrenor pe fostul internațional Erik Lincar

Fostul internațional român Erik Lincar (32 de ani) este noul antrenor principal al vice-liderei seriei secunde a Ligii a III-a la fotbal, Callatis Mangalia. Lincar l-a înlocuit pe Cristi Cămui, care s-a despărțit pe cale amiabilă de Callatis. Lincar, ultima dată secund la Sportul Studențesc, a semnat un contract până în vară, cu drept de renegociere în cazul promovării în Liga a II-a, care rămâne în continuare obiectivul Callatisului. Erik îi va avea în staff-ul tehnic pe cei care au lucrat și cu Cămui, Aurel Chelu (antrenor secund) și Laurențiu Gheorghe (antrenor de portari). „Rezilierea contractului s-a făcut pe cale amiabilă, în urma unor probleme perso-nale ale mele. Îmi pare rău că am plecat, dar sunt mulțumit sufletește că am realizat destule puncte cât am antrenat Callatis. Le urez baftă tuturor în continuare. Dacă va fi liniște la echipă, promovarea poate fi atinsă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristi Cămui. „De Cristi ne-am despărțit prietenește. Îi mulțumim pentru ce a făcut la Callatis. A avut rezultate și a muncit bine alături de noi toți”, ne-a spus și președintele clubului din Mangalia, Neculai Tănasă, care crede că echipa e pe drumul cel bun către promovarea în Liga a II-a: „100 la sută, acesta rămâne obiectivul. Ne batem în continuare. Sigur, într-o asemenea campanie de promovare se mai întâmplă și accidente. Situația nu e critică, dar am avut o ședință cu băieții și am tras un semnal de alarmă. Trebuie să ne trezim și să muncim și mai mult, pentru că numai așa vin rezultatele. Până la finele turului, nu vor interveni schimbări în lot, însă, din iarnă, în funcție de aprecierile antrenorului, e posibil să vină și să plece 2-3 jucători”. Cine este Erik Lincar // Ca jucător, a evoluat la: Bordeaux (junior), Steaua (1997 - 2002), Panathinaikos Atena (Grecia, 2002 - 2003), Akratitos Neon Liosion (Grecia, 2003 - 2004), Amkar Perm (Rusia, 2004 - 2006), FC Național (2006 - 2007), Concordia Chiajna (2007 - 2008), Prefab Modelu (2008 - 2009). Are cinci selecții la echipa națională, a fost rezervă la Euro 2000. // Ca antrenor: secund la Prefab Modelu (Liga a II-a) și Sportul Studențesc (Liga I), principal la Inter Clinceni (Liga a III-a) și Viitorul Toporu (Liga a IV-a).