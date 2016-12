La Mangalia, de la ora 17, e derby-ul Ligii a III-a

Callatis joacă astăzi pentru promovare

Vice-lidera seriei secunde a Ligii a III-a la fotbal, Callatis Mangalia, are șansa să treacă, astăzi, pe primul loc în clasament, în urma unei victorii care se poate dovedi hotărâtoare în ce privește promovarea în Liga a II-a. Callatis întâlnește, de la ora 17, pe teren propriu, în etapa a 24-a a campionatului, liderul Unirea Slobozia, cu care este la egalitate de puncte. Departajarea se face la golaveraj, formația ialomițeană având un gol în plus. Dacă bate, Callatis se desprinde la trei puncte de contracandidata sa, cu șase etape înainte de final. În plus, echipa din Mangalia are și avantajul rezultatului din tur, când a remizat, 1-1, la Slobozia. Meciul e arbitrat de Adrian Stănescu (Popești Leordeni); asistenți, Aurel Florescu (București), Eduard Petrov (București); observatori, Gheorghe Negoiță (Brăila), Marian Bucurescu (București). v v v Cealaltă echipă din județul Constanța prezentă în campionat, CS Eforie, susține meciul din acest week-end mâine, de la ora 17, pe terenul lui CS Tunari. Astăzi, în etapă se mai joacă: Dunărea Călărași - Partizanul Merei, Spicul Mopan - Phoenix Ulmu, ACS Berceni - Rapid II, ABC Stoicescu - CSM Rm. Sărat, Comprest GIM - FC Voluntari. CS Buftea are rundă liberă, iar Spicul Mopan - Phoenix Ulmu nu a fost programat. Clasament: 1. Slobozia - 54p (60-22), 2. Callatis - 54p (52-15), 3. Călărași - 38p, 4. Berceni - 37p, 5. Rapid II - 34p, 6. Voluntari - 31p, 7. Tunari - 30p, 8. Eforie - 29p (24-28), 9. Ulmu - 29p (26-31), 10. Buftea - 26p, 11. Mopan - 23p (35-38), 12. Comprest GIM - 23p (22-34), 13. Merei - 18p, 14. Rm. Sărat - 14p, 15. ABC Stoicescu - 4p.