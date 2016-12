Callatis îl ia pe Kamara, iar pe Anezio da Cruz îl mai testează

Echipa de Liga a III-a Callatis Mangalia a încheiat, vineri, cantonamentul de la Tărlungeni și a revenit acasă, urmând ca sâmbătă, 7 august, să susțină meciul din Cupa României, cu AS Carvăn, de la ora 17,30, în deplasare. Antrenorul principal al Callatis-ului, Cristi Cămui, s-a declarat mulțumit de stagiul montan. „Ne-am realizat obiectivele fixate pentru această perioadă. Pregătirea a fost bună, la fel și prestația din meciurile de verificare. Băieții nu se confruntă cu probleme medicale deosebite, doar lui Calagi i-a recidivat o întindere mai veche. Mai avem de pus la punct unele lucruri, dar, în ansamblu, suntem pregătiți pentru startul campionatului. Săptămâna viitoare, vom definitiva și lotul de 22-23 de jucători”, ne-a spus Cămui. În privința fotbaliștilor pe care corpul tehnic i-a monitorizat în ultima perioa-dă, Kamara probabil că va fi legitimat (clubul din Mangalia așteptând actele fotbalistului), în vreme ce fundașul stânga brazilian Anezio da Cruz va mai fi verificat. Callatis s-a întărit în schimb cu Radu Doicaru, care, inițial, plecase la Delta Tulcea, și cu Ionuț Florea, ultima dată la Viitorul Constanța. Doicaru are drept de joc sâmbătă, cu AS Carvăn.