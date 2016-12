Callatis îi bate pe toţi în Liga a III-a (clasament)

Echipa lui Cristi Cămui continuă să conducă în clasament

Callatis îi bate pe toți în Liga a III-a (clasament)

Echipa de Liga a III-a Callatis Mangalia își continuă parcursul de regularitate în seria a doua a întrecerii, ajungând, vineri, la a patra victorie din tot atâtea meciuri, 2-1 (Calagi 35, Țarălungă 60 / Pivniceru 53) acasă cu puternica Rapid II. În urma acestui nou succes, Callatis își consolidează poziția de lider solitar al clasamentului, cu două puncte în fața echipei clasate pe poziția secundă, Dunărea Călărași. „A fost un meci greu, contra unei echipe foarte bune, în ciuda tinereții jucătorilor săi, fotbaliști cu vârsta cuprinsă între 19 și 22 de ani. Și noi am jucat însă cu patru fotbaliști sub 21 de ani. La Rapid II a evoluat și atacantul Dobroiu, care ne-a pus probleme mari, dar victoria noastră e meritată. Am ratat din nou foarte mult (Kamara, Doicaru, Grigoraș), ceea ce a făcut ca scorul final să fie unul strâns, în loc să ne impunem la o diferență mai confortabilă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristi Cămui, antrenorul principal al Callatisului. Echipa din Mangalia a jucat vineri în alcătuirea: Vl. Neagu - Țarălungă, Armando, Floricel, L. Florea - Bardu, I. Florea, Ivașcă (62 Bolat), Kamara (78 Al. Grigoraș) - Calagi (83 Ene), Doicaru (90 Erdinci Cogali). Cealaltă reprezentantă a județului Constanța, CS Eforie, a realizat și ea un rezultat bun vineri, remizând, 0-0, pe terenul lui CS Buftea. Restul partidelor etapei: Partizanul Merei - Phoenix Ulmu 3-2, Dunărea Călărași - CSM Rm. Sărat 5-0, CS Tunari - Comprest GIM 2-2, Spicul Mopan - ABC Stoicescu 10-0, Unirea Slobozia - ACS Berceni 3-1. FC Voluntari a avut rundă liberă. Clasament: 1. Callatis - 12p, 2. Dunărea Călărași - 10p, 3. Unirea Slobozia - 10p, 4. CS Buftea - 8p, 5. Rapid II - 6p, 6. Partizanul Merei - 6p, 7. Spicul Mopan - 4p, 8. ACS Berceni - 4p, 9. FC Voluntari - 4p, 10. CS Tunari - 4p, 11. CS Eforie - 4p, 12. ABC Stoicescu - 3p, 13. Phoenix Ulmu - 1p, 14. Comprest GIM - 1p, 15. CSM Rm. Sărat - 1p. În etapa viitoare, vineri, 24 septembrie, de la ora 17, Callatis joacă pe terenul lui Phoenix Ulmu, iar CS Eforie acasă cu Partizanul Merei.