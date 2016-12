Callatis e pe cai mari la promovare

Callatis Mangalia ocupă din nou poziții de forță în clasamentul seriei secunde a Ligii a III-a la fotbal. Echipa antrenată de Eric Lincar are prima șansă la promovare, dacă își menține până la final (în cele șase meciuri pe care le mai are de disputat) parcursul perfect din ultimele șase runde, când a înregistrat numai victorii, având și un golaveraj impresionant, 17-2. Ultimul succes, 1-0 (Doicaru 70), s-a înregistrat pe terenul Partizanului Merei. În acest moment, după 23 de etape, Callatis ocupă locul doi în clasament (promovează doar prima echipă), însă e la egalitate de puncte, 54, cu liderul Unirea Slobozia, care conduce seria grație unui singur gol în plus (+38 la +37). Practic, s-a ajuns din nou la situația din finalul turului. La final, vor conta însă rezultatele directe, unde Callatis e în avantaj, remizând, 1-1, la Slobozia. Formația din sudul litoralului are șansa să treacă pe primul loc chiar din etapa de vineri, 29 aprilie, când primește vizita Unirii Slobozia, meciul jucându-se de la ora 17. După acest meci, Callatis are și atuul că va susține cele mai grele trei partide rămase, cu Dunărea Călărași - locul trei, CS Tunari - locul șapte și ACS Berceni - locul patru, la Mangalia. Celelalte confruntări, în deplasare, sunt cu Spicul Mopan - locul 11 și ABC Stoicescu - locul 15 (ultimul), iar în etapa a 26-a Callatis are liber.