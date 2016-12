Callatis a încheiat stagiul de la Izvorani cu o victorie contra Deltei Tulcea

Vice-lidera seriei secunde a Ligii a III-a la fotbal, Callatis Mangalia, a încheiat ieri stagiul de la Izvorani cu o victorie contra Deltei Tulcea (locul zece în seria întâi a Ligii a II-a). Callatis s-a impus cu 2-0 (L. Florea 34, Cogali 85), echipa de start fiind: Bermudez - Samson, Floricel, Răvoiu, L. Florea - I. Florea, Cogali, Dimcea - Al. Grigoraș, Doicaru, Calagi. La pauză, au intrat în joc Bolat, Țarălungă, Patane și Ioviță, iar în minutul 55 antrenorul Erik Lincar i-a trimis pe teren pe restul componenților lotului, cu excepția lui Bardu (ținut pe margine de bătăturile de la degetele unui picior), Al. Iovănescu (probleme la gleznă) și Vl. Neagu (a primit o lovitură oarbă în meciul de miercuri, cu Astra II). „Sunt mulțumit de evoluția băieților. Am jucat ca în meciul cu Astra II, poate puțin mai bine, doar că, acum, am reușit să fructificăm ocaziile avute. Partida a fost echilibrată, plusul nostru fiind eficiența. La Izvorani, băieții s-au antrenat foarte bine, cantonamentul atingându-și scopul. În plus, pentru mine e foarte important că nu avem accidentări serioase”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Erik Lincar. După meci, Callatis s-a întors la Mangalia, jucătorii având liber până luni, când se reia pregătirea, în localitate. Până la începerea campionatului, mai sunt programate trei meciuri (o dublă cu Dunărea Galați și o întâlnire cu Săgeata Năvodari), iar Lincar mai vrea un al patrulea meci, pe 11 sau 12 februarie.