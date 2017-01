Callatis a bătut la Berceni şi a egalat-o pe Unirea Slobozia

Callatis a bătut la Berceni și a egalat-o pe Unirea Slobozia

Callatis Mangalia a egalat la puncte, 32, liderul seriei secunde a Ligii a III-a la fotbal, Unirea Slobozia, în urma meciurilor de vineri, din etapa a 14-a a campionatului: ACS Berceni - Callatis 0-1 (Răvoiu 60) și Rapid II - Unirea Slobozia 3-0. Echipa ialomițeană se menține însă în continuare pe primul loc, grație golaverajului superior. Callatis e a doua în clasament, iar cealaltă echipă dobrogeană, CS Eforie, ocupă poziția a cincea, cu 22 de puncte, după ce a pierdut cu 0-1 meciul de pe terenul lui FC Voluntari. „Băieții au câștigat pe merit. Am dominat meciul și, în afară de gol, am mai avut 3-4 ocazii mari, atât în prima repriză, cât și după pauză. A ieșit bine. Ne bucurăm și că, în urma acestei etape, am egalat-o la puncte pe Unirea Slobozia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Neculai Tănasă, președintele lui Callatis. Antrenorul echipei din Mangalia, Erik Lincar, a început meciul cu: Vl. Neagu - Bucur, Pădurețu, Răvoiu, L. Florea - Bardu, Ciuciuleacă, Ivașcă - Al. Grigoraș, Doicaru, Calagi. Celelalte rezultate de vineri: Spicul Mopan - Dunărea Călărași 1-2, ABC Stoicescu - Partizanul Merei 1-3, Comprest GIM - CS Buftea 3-1, CSM Rm. Sărat - Phoenix Ulmu 1-1. CS Tunari a avut rundă liberă. Clasament: 1. Slobozia - 32p (36-15), 2. Callatis - 32p (30-11), 3. Călărași - 26p, 4. Rapid II - 24p, 5. Eforie - 22p, 6. Berceni - 21p, 7. Tunari - 19p, 8. Voluntari - 19p, 9. Mopan - 15p, 10. Ulmu - 15p, 11. Buftea - 14p, 12. Merei - 9p, 13. Comprest GIM - 7p, 14. Rm. Sărat - 5p, 15. ABC Stoicescu - 3p.