Antrenorul CVM Tomis, Stelio De Rocco:

„Calificarea în Final Four al Challenge Cup o dedicăm suporterilor“

Antrenorul principal al echipei de volei masculin CVM Tomis Constanța, Stelio De Rocco, a spus că dedică victoria cu Metallurg Jlobin și calificarea în Final Four al Challenge Cup tuturor suporterilor formației sale. „Am obținut o mare performanță pentru suporteri, pentru sportul constănțean. Sunt mândru de jucătorii mei. Acum, gândul ne zboară spre meciul de campionat, cu CS Torpi Târgu Mureș (n.r. - programat sâmbătă, la Constanța, dar considerat în deplasare), și abia apoi la Final Four al Challenge Cup”, a declarat tehnicianul canadian. La rândul său, Laurențiu Lică, unul dintre jucătorii de bază din campania europeană, și-a exprimat bucuria pentru acest succes, grație cărui CVM Tomis și-a îndeplinit obiectivul - accesul în „careul de ași” al Challenge Cup: „Am ales să joc la Constanța și nu-mi pare rău. După câteva luni de muncă, mi s-a îndeplinit marea dorință. Scriem istorie pentru acest club și sperăm la mai mult în Final Four. Am avut emoții în meciul cu Metallurg, pentru că o calificare nu se obține ușor. Mulțumim suporterilor, care au fost alături de noi, încurajându-ne permanent”. CVM Tomis s-a calificat în Final Four al Challenge Cup, după ce a eliminat, în sferturi, pe Metallurg Jlobin, scor 3-1 în ambele manșe. În semifinale, campioana României va da piept cu Jastrzebski Wegiel (Polonia), pe 21 și 22 martie.