HCM Constanța - Vive Kielce 22-15, în Cupa Cupelor

Calificare miraculoasă în turul trei

Handbaliștii de la HCM Constanța sunt eroii săptămânii. Vicecampioana României s-a calificat în turul trei al Cupei Cupelor, după o „dublă” încrâncenată cu Vive Kielce. Având de recuperat o diferență de șase goluri după înfrângerea (21-27) din manșa întâi, HCM a început în forță returul de sâmbătă, din Sala Sporturilor, iar la pauză, avea un avantaj consistent, 12-8. În partea secundă, susținuți frenetic de suporteri, constănțenii și-au mărit avansul și s-au impus finalmente cu scorul de 22-15. Punctul forte al echipei dobrogene a fost apărarea, agresivă și exactă, iar portarul Mihai Popescu, cu 14 intervenții salvatoare, a dat aripi coechipierilor. În atac, interii Fl. Nicolae, autor a șase goluri, și Csepreghi (5) au fost cei mai eficienți jucători, restul golurilor purtând semnăturile lui Vukovic (3), Toma, Buricea, Hejtmanek și Mureșan (câte 2). „Meciul a fost foarte greu, am avut emoții, pentru că aveam de remontat diferența celor șase goluri, dar mă bucur enorm de victorie și mergem mai departe. Am câștigat prin mobilizarea jucătorilor, prin dorința lor de victorie, prin spiritul de echipă”, a declarat, după meci, antrenorul principal al HCM-ului, Zoran Kurteș. „Îi felicit pe constănțeni pentru calificare, HCM a fost echipa mai bună, chiar dacă a beneficiat de sprijinul arbitrilor. Noi am jucat catastrofal atât în defensivă, cât și în atac. Când nu marchezi decât 15 goluri în 60 de minute, e clar că nu meriți să mergi mai departe. Atmosfera a fost incredibilă și acest lucru a contat foarte mult. Le urez românilor succes mai departe”, a spus tehnicianul polonez Bogdan Wenta.