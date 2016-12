Căldura, inamicul „stejarilor“ în pregătirea meciului cu Tonga

Sâmbătă, 5 septembrie, naționala de rugby a Ro-mâniei va disputa ultimul meci test înaintea plecării la Cupa Mondială. Adversara „stejarilor” va fi reprezentativa similară a statului Tonga, de asemenea participantă la Cupa Mondială. Meciul se va desfășura pe stadionul „Arcul de Triumf” din București, de la ora 21.00.Încă de la începutul acestei săptămâni, rugbiștii români s-au aflat în cantonament la București, unde au programate câte două antrenamente pe zi, plus pregătire în sala de forță. „Stejarii” au o singură problemă - căldura.„Cred că va fi un moment al adevărului pentru noi, vom afla exact cât de pregătiți suntem și cât mai putem îmbunătăți forma în puținul timp rămas. Ne așteptăm la un meci fizic, știm că sunt foarte masivi și rapizi, dar atu-ul nostru este grămada și apărarea bună, în plus suntem mult mai buni în momentele fixe ale jocului și mai agresivi în joc. Tonga este bună în atac, însă în ce privește apărarea, mai are scăpări. Cel mai greu este să facem față căldurii, pentru că nimeni nu se aștepta să fie o asemenea temperatură. Facem pauze mai dese de hidratare, însă după ce joci câteva minute bune, ai impresia că nu mai poți respira, că aerul fierbe. Trebuie să ne adaptăm la condiții, nu avem ce face, suntem aici să dăm tot ce putem mai bun ca să mergem în formă la Cupa Mondială”, spune Ovidiu Toniță, cel care va participa pentru a cincea oară în carieră la Cupa Mondială.Partida România - Tonga are și un scop caritabil, toate încasările rezultate din vânzarea biletelor urmând a fi donate lui Sione Vaiomounga, jucător de origine din Tonga, legitimat la campioana CSM Știința Baia Mare și care suferă de insuficiență renală.