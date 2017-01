„Câinii“ au lătrat de şase ori a pagubă

CS Cleopatra - Dinamo 38-0, în Divizia Națională de rugby juniori sub 19 ani

„Câinii“ au lătrat de șase ori a pagubă

Meci de zile mari, pe stadionul din „Badea Cârțan“, între echipele CS Cleopatra Mamaia și Dinamo, întâlnire contând pentru programul etapei a noua a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ai. Bucureștenii au încasat nu mai puțin de șase eseuri. Formația constănțeană, pregă-tită de antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache, a dominat clar și s-a impus pe merit, cu scorul de 38-0. Au marcat: Tiron (două eseuri), Popa, Graur, Teșuleanu, Damian (câte un eseu) și Puișoru (patru transformări). XV-le de start al Cleopatrei a fost următorul: Zapan, Hîncu, Graur, Pastramă, Berăș, N. Lascu, Damian, Munteanu, Bucevschi, Trandafir, Pîrvu, Puișoru, Teșu-leanu, Tiron, Ciucă. Au mai jucat: Y. Lascu, Voineagu, Popa, Lupu, Ciubotaru, Holban și Marin. A arbitrat Gabriel Șeitan, ajutat de judecătorii de margine Aurel Spiridon și Viorel Bujoreanu. „Ne-am îmbunătățit progresiv jocul și vreau să remarc dăruirea și angajamentul total al sportivilor noștri. Am reușit să înscriem șase eseuri, am creat multe faze spectaculoase, bazate pe elemente tehnice. Pachetul de înaintare și-a dominat adversarii, iar linia de trei sferturi și-a făcut bine treaba“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, principalul Brănescu. Pentru CS Cleopatra, urmează două meciuri foarte importante, restanța cu Steaua (astăzi, de la ora 13, pe teren propriu) și jocul cu Metrorex, din etapa a zecea (duminică, 25 noiembrie, de la ora 13, la București). „Sunt două examene cu grad sporit de difi-cultate, în special cel din Capitală. Dacă vom câștiga, nu cred că ne mai poate sta cineva în cale și vom aduce titlul național pe litoral”, a declarat președintele clubului, Vasile Chirondojan. Vor să detroneze liderul În schimb, cealaltă echipă constănțeană participantă în campionat, LPS „Nicolae Rotaru“ CSS, a încasat o bătută zdravănă, 0-139 la București, contra Colegiului Național „Aurel Vlaicu“. Alte rezultate ale rundei: CSS Bârlad - Gens Cluj 20-10, CSS 3 Steaua - Unirea Iași 10-0, LPS Focșani - Metrorex 3-24, Dunărea Galați - Rep. Moldova 15-5. În clasament, Cleopatra ocupă locul secund, cu 35 de puncte, și amenință liderul Metrorex (39 p, un meci mai mult disputat).