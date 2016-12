Cadoul perfect pentru Irina Muntean: titlul de campioană mondială

Chiar în ultima zi a lui 2009, Irina Muntean, fostă componentă a secției de culturism a CS Farul Constanța, a primit cea mai frumoasă veste. Șeful Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Internaționale de Body-Building, austriacul Mario Volpe, i-a trimis o scrisoare, prin care o înștiința că este noua campioană mondială! Retrasă din activitate în plină glorie, la sfârșitul anului trecut, după de cucerise medalia de argint la Campionatele Mondiale din Italia și pe cea de aur la Europenele din România, Irina a devenit noua „zeiță” a lumii, după ce brazilianca Anne Freitas a fost prinsă dopată, incident în urma căruia a fost suspendată și i-a fost retrasă medalia de aur. „Am patru medalii pe care le-am schimbat în acest fel. Nu știu cât a fost de fericită brazilianca atunci când a câștigat aurul mondial. Eu am considerat că sunt mai pregătită. În semifinale, am fost pe locul întâi, iar ea, pe patru. Nu știu cum s-a întâmplat totul, dar, în finală, eu am luat argint și ea aur. Sunt fericită pentru această medalie, pe care o consider cel mai frumos cadou primit înainte de ziua mea de naștere (n.r. - 2 ianuarie)”, a declarat Irina Muntean. Ex-farista a vorbit și despre planurile sale de viitor. „Am pus capăt carierei de sportiv de performanță. Acum, vreau să am rezultate la fel de bune ca profesoară și antrenoare, mă voi și antrena în continuare, dar fără să mai concurez. La federație, am fost votată să fac parte din Biroul Federal, ca membru, iar în noua echipă, sper să reușesc să ajut cât pot de mult acest sport”, a explicat campioana mondială.