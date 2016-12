Portughezul Chico speră ca meciul cu CFR Cluj să-i facă fericită aniversarea

Cadoul de 27 de ani

Atacantul portughez al Farului, Chico, a împlinit ieri 27 de ani. Cel mai frumos cadou pe care și l-ar dori lusitanul cu acest prilej ar fi un scor pozitiv în meciul cu CFR, de duminică. Luna septembrie este plină de aniversări în tabăra Farului. Trei dintre „rechini” și-au serbat deja zilele de naștere, Fatai (18 ani) - pe 7 septembrie, Băcilă (25 ani) - pe 10 septembrie, iar ieri Chico a împlinit 27 de ani. Urmează tinerii Bubuleandră (20 ani) și Matei (17 ani), care vor face cinste în aceeași zi, 30 septembrie. Chico speră să aibă parte de un cadou frumos în meciul de la Cluj, nu ca Băcilă, pentru care partida cu Steaua, desfășurată la trei zile după ziua lui, i-a adus ce-și dorea mai puțin: o înfrângere la scor (1-4) și un cartonaș roșu. „Sigur, mi-aș dori să înscriu la Cluj, dar, în primul rând, ce contează e un rezultat bun al echipei, chiar și o victorie, de ce nu? Vom avea un meci greu, CFR e echipă tare, de Liga Campionilor, care, în plus, are un moral foarte bun după victoria de la Roma, dar eu cred în formația noastră. Nu mi-e frică de apărarea clujenilor. Avem și noi jucători buni și ne stă în putință să nu pierdem sub Feleac. Nu cred că CFR va fi cuprinsă de o stare euforică și nu se va concentra la meciul cu noi. Au cam dezamăgit până acum în campionat și vor să se revanșeze în fața fanilor. Suntem pregătiți însă”, a declarat Chico, pentru „Cuget Liber”. „Întâlnim campioana și trebuie să ne apărăm imaginea. Partida nu e dinainte pierdută, ne vom strădui să le punem probleme serioase clujenilor. Dacă ne facem jocul nostru, vom reuși să îi blocăm pe ceferiști”, a arătat și directorul executiv al FC Farul, Lucian Codrean Pîra. Pîra a comentat și demersul Farului de a face memoriu împotriva arbitrajului de la partida cu Steaua: „Am revăzut caseta meciului, sunt cel puțin 15 decizii eronate, toate împotriva noastră. Am depus memoriu și rămâne să se stabilească dacă avem sau nu dreptate. Oricum, vrem să atragem atenția ca pe viitor astfel de greșeli să fie eliminate”. Fundașul central Ion Barbu crede că meciul cu CFR va fi extrem de dificil pentru Farul, dar „toate sunt la fel, așa că nu ne speriem”. „CFR e pe val, dar sper ca la ora meciului să fim într-o formă sportivă care să ne permită obținerea unui rezultat bun”, ne-a spus Barbu. Ieri, Farul a avut în program două antrenamente, primul pe terenul SNC, al doilea pe „Triunghi”. Farmache a primit o lovitură la picior, dar fără importanță, astfel că fundașul dreapta va fi apt la meci. În afara lui Băcilă și a lui Gerlem, „rechinii” nu au probleme de lot pentru Cluj. Observator de joc duminică este Mircea Călin (București).