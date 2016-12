Butoiu i-a luat locul lui „Mourinho” ca antrenor al Farului

Conducătorii Farului au renunțat la antrenorul Ștefan Stoica după eșecul cu FC Snagov, „Mourinho” fiind înlocuit pe banca tehnică de Gică Butoiu, principalul de la Farul II, care mai condusese echipa mare, ca interimar, în ultimele trei etape ale turului. Din fostul staff tehnic, antrenorul cu portarii, Valentin Covaciu, va rămâne în continuare, urmând a fi desemnat și secundul lui Butoiu, fie un tehnician din sectorul juvenil al Farului, fie din afara clubului. La Farul II antrenor va fi Florin Motroc. După meciul cu FC Snagov, Ștefan Stoica nu s-a prezentat la conferința de presă, intrând într-o ședință cu patronii clubului, la finele căreia managerul general Vicențiu Iorgulescu a anunțat des-părțirea de tehnician, atacându-i în același timp dur pe jucători. „Antrenor va fi Gică Butoiu. Cu Ștefan Stoica am căzut de acord asupra rezilierii contractului, probabil că și el se aștepta la asta. Îmi pare rău că nu le-am oferit con-stănțenilor un Paște fericit. Nu se poate ca jucători cu experiență, valoroși, să nu joace absolut nimic. Nu știu decât să ceară bani. Am zis să fie bine, le-am dat o primă de Paști înainte de meci, iar săptămâna viitoare (n.n. - aceasta) urma să facem și altă plată. O să-i chemăm pe fiecare în parte și o să-i întrebăm cine vrea să joace pentru Farul bine, cine nu la revedere, acasă. Nu cred că vor urma sancțiuni financiare. Nu aceasta e soluția. Sancțiune mai mare decât să nu intre pe poarta stadionului și să se uite cu părere de rău că au fost aici și trebuiau să joace nu cred că există. Păcat că au o mentalitate înapoiată. Să le fie rușine! Proiectul rămâne în continuare, nu-l abandonăm, dar o să luăm măsuri radicale”, a spus Iorgulescu. v v v „Poate că jucătorii au învățat ceva din acest eșec, însă tare mi-e teamă că nu. Este inadmisibil. Suntem supărați pe toți. Nu plătim oameni care nu-și fac datoria și care ne fac de râs pe noi, numele acestei echipe și pe oamenii care suferă pentru Farul. Am tot sperat, dar nu avem cu cine. Probabil că asta le e valoarea acum. Nu știu ce fac în viața particulară, de nu pot să alerge la 1-0. Cum să nu-ți dai viața pentru suporterii care au venit la meci în loc să stea acasă cu familiile?” Vicențiu Iorgulescu, manager general Farul