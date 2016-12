Bute vrea să lupte cu danezul Kessler pentru unificarea centurilor IBF şi WBA

Bute vrea să lupte cu danezul Kessler pentru unificarea centurilor IBF și WBA

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Campionul mondial la categoria super-mijlocie, Lucian Bute, a declarat, vineri, la sosirea pe Aeroportul „Henri Coandă” din București, că își dorește o luptă cu boxerul danez Mikkel Kessler, pentru unificarea centurilor IBF și WBA. „Eu sunt deschis, mi-am păstrat centura și nu am nimic împotrivă, ba chiar îmi doresc un meci de unificare a centurilor. Dar nu sunt eu în măsură să spun acest lucru, ci promotorii și managerii mei care discută. Iar dacă părțile cad de acord, eu sunt pregătit pentru unificarea centurilor. Suntem la aceeași categorie, Kessler este și el campion. Mi-ar plăcea să aibă loc o unificare a centurilor, o luptă între mine și Kessler. Dar, cum am mai spus, totul depinde de cele două părți, dacă ajung la o înțelegere. Eu o să intru în sală, o să mă antrenez mult mai bine și voi fi pregătit pentru un meci de unificare”, a spus Lucian Bute, care și-a păstrat, sâmbăta trecută, titlul mondial, versiunea IBF, după ce l-a învins pe mexicanul Librado Andrade. Referitor la meciul cu Andrade, Bute s-a arătat deranjat de faptul că în România s-au difuzat doar ultimele 30 de secunde din ultima repriză, în care a fost în dificultate. El susține că a dominat meciul și a câștigat clar celelalte 11 reprize. „A fost cel mai greu meci din cariera mea de până acum. Am trăit momente pe care nu le cunoșteam, dar, cu siguranță, acest meci m-a maturizat și am avut multe de învățat din el. M-am gândit mereu la victorie, când m-am urcat în ring eram sigur că o să câștig meciul, așa cum s-a și întâmplat. M-a deranjat că nu s-a văzut meciul în totalitate în România, pentru că s-au difuzat doar ultimele 30 de secunde. Eu am controlat în totalitate meciul, l-am bătut pe Andrade în 11 reprize fără drept de apel. El știa că sunt în avantaj și a încercat să dea totul în cea de-a 12-a repriză”, a declarat Bute.