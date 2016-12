Bute l-a învins în 12 reprize pe rusul Gracev la categoria semigrea

Boxerul român Lucian Bute l-a învins pe rusul Denis Gracev la puncte, pe durata a 12 reprize, într-o gală profesionistă la Centre Bell din Montreal, sâmbătă seara (duminică dimineața în România), și a câștigat centura de campion NABF la categoria semigrea.Bute a primit decizia în unanimitate, cei trei arbitri-judecători punctând astfel: John McKaie 115-113, Claude Paquette 118-110, Jack Woodburn 116-112.Pentru Bute a fost primul meci după eșecul suferit în luna mai în fața britanicului Carl Froch, la Nottingham, primul din cariera sa profesionistă. Acest succes cu Gracev, la o categorie superioară, prin care l-a deposedat de centura NABF pe rus, îi poate deschide lui Bute drumul către o revanșă cu Froch, posibilă în luna martie.Prima repriză a meciului cu Gracev a fost una de tatonare, în care Bute s-a mișcat mult, a păstrat distanța, dar s-a ales cu arcada deschisă de una dintre puținele lovituri ale lui Gracev. În runda a doua, Bute a reușit să plaseze câteva lovituri bune, dar rusul nu a acuzat probleme. Gracev a fost mai agresiv în rundul al treilea, în care Bute a încercat să își surprindă adversarul pe contre. În runda a patra, Bute a reușit mai multe lovituri puternice, dar și Gracev a avut replică. Repriza a cincea a consemnat un Gracev mai combativ, care l-a împins pe Bute în corzile ringului, dar a și încasat câteva lovituri de la boxerul român. Runda a șasea a fost una bună pentru Bute, care a continuat boxul speculativ, a căutat lovitura care să pună capăt meciului. A urmat o repriză în care Lucian a rămas mai mult în expectativă. Și repriza a noua a fost una pozitivă per total, chiar dacă Bute nu a forțat. Gracev s-a dovedit un bun încasator și în reprizele 9 și 10. Rusul a încheiat în dificultate runda a 11-a, în care a arătat că a obosit, iar Bute a lovit foarte dur. În ultima rundă, Bute a boxat foarte relaxat și a făcut spectacol cu rusul, care a încasat lovituri fără număr și s-a clătinat.Bute (32 ani) numără acum 31 de meciuri câștigate (24 prin KO) și unul pierdut, în timp ce Gracev (30 de ani) a suferit prima înfrângere din carieră, după 12 victorii (8 prin KO) și un egal la profesioniști.În aceeași gală, român Bogdan Dinu l-a învins prin KO tehnic pe canadianul Eric Martel Bahoeli în runda a patra a meciului programat pe durata a 6 reprize la categoria grea. Dinu (26 ani) are 8 victorii la profesioniști (5 prin KO), iar canadianul de 31 de ani are 7 victorii (4 KO) și două eșecuri.