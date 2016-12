Bute îşi apără titlul mondial în faţa lui Jesse Brinkley

Bute își apără titlul mondial în fața lui Jesse Brinkley

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Boxerul român Lucian Bute își va apăra titlul mondial IBF la supermijlocie pe 15 octombrie, în fața americanului Jesse Brinkley, desemnat de International Boxing Federation drept challenger obligatoriu pentru campionul român. InterBox, promotorul lui Bute, a ajuns la o înțelegere cu promotorii americanului pentru un meci programat pe 15 octombrie la Bell Centre din Montreal. Bute, care își va apăra pentru a șasea oară centura mondială, are 26 de victorii la profesionism (21 prin KO), în vreme ce palmaresul lui Brinkley cuprinde 35 de succese (22 prin KO) și cinci înfrângeri. Campionul român a început pregătirea pentru meciul din octombrie. „La acest nivel, este periculos să nu acorzi atenție oricărui adversar. Brinkley a surprins mulți experți în ultimul lui meci. Luptă foarte curajos în ring. Mă aștept să fie foarte bine pregătit și să dea tot ce are mai bun pe ringul de la Bell Centre”, a declarat Bute. Președintele InterBox, Jean Bedard, a precizat că gala din octombrie va beneficia de prezența unor nume mari din box și va fi al treilea eveniment major al anului pentru promotorii românului. „Sunt convins că această gală va pregăti o nouă provocare de anvergură pentru Bute la sfârșitul anului 2010 sau începutul lui 2011", a spus Bedard. Brinkley a declarat că, pentru el, acest meci înseamnă împlinirea unui vis și că dorește să aducă centura în SUA. „Sunt nerăbdător să lupt cu Lucian Bute. Este ceva la care am visat toată viața și simt că așteptarea a luat sfârșit. Știu că nu sunt favorit, dar nu am nicio îndoială că mă voi întoarce cu centura în SUA”, s-a arătat încrezător americanul. În acest an, pe 17 aprilie, Bute l-a învins prin KO în repriza a treia pe columbianului Edison Miranda, la Centre Bell din Montreal. Brinkley a boxat în ianuarie, cu americanul Curtis Stevens, pe care l-a bătut la puncte după 12 reprize, la Reno (SUA). Ultima înfrângere a lui Brinkley datează din 2007, când a fost învins la puncte de Robin Reid. Promotorul lui Brinkley, Tommy Lane, susține că americanul are o oportunitate imensă de a câștiga un titlu mondial. „Este o șansă enormă pentru Jesse. Sunt foarte emoționat că-l voi vedea luptând pentru titlul mondial. A câștigat ultimele sale nouă meciuri la rând și acum este concentrat și determinat să obțină a zecea victorie, în fața lui Bute”, a punctat Lane.