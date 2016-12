Bugete reduse drastic pentru „oamenii apelor“

Miercuri, 11 Aprilie 2012.

Începând cu acest an, bugetul alocat pentru pregătirea kaiaciștilor și canoiștilor de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS / CS Agigea scade de la 100 mii de lei la nici 20 mii de lei, fenomen care nu are cum să nu afecteze performanța sportivă. Profesorul Ionel Rață, antrenor în cadrul secției de kaiac-canoe de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța, ne-a vorbit despre problemele de natură financiară pe care le întâmpină „oamenii apelor”. „Prioritățile sunt echipamentele sportive, susținătoarele de efort necesare pentru prelungirea antrenamentelor. La clubul din Agigea, în ultima perioadă, sunt bani din ce în ce mai puțini. Ne confruntăm cu problema fondurilor insuficiente și la Liceul cu Program Sportiv, unde sumele acordate de Guvern nu acoperă nici pe departe necesarul. Trebuie să facem econo-mie la curent și la căldură, uneori chiar ni se oprește căldura în bază, ca să nu depășim limita impusă. A fost alocată o sumă de 16.000 de lei pentru toate utilitățile, anul trecut, am consumat 100.000 de lei. Din păcate, anul acesta, de la 1 ianuarie, nu li se mai permite primarilor să subvenționeze această activitate”. În ciuda acestor neajunsuri, antrenamentele continuă pe lacul Tăbăcăriei, unde echipa constănțeană de kaiac canoe își practică exercițiile, sperând că, pe viitor, cineva le va asculta problemele. „Programul începe de la ora 8.30 până la 12.30, avem două antrenamente cu o pauză de jumătate de oră, după care, de la ora 16.00 începe al treilea antrenament, care durează două ore, în total sunt cam cinci ore și jumătate de antrenament, de efort efectiv”, spune antrenorul. Bani puțini, sportivi puțini Cum fondurile sunt mai puține, nivelul performanțelor scade proporțional, iar probleme serioase intervin în momentul recrutării de noi sportivi. Specialiștii LPS-ului cunosc foarte bine riscurile reducerii ariei de selecție și de aceea își iau toate măsurile de siguranță, încercând să ofere tot condiții cât mai bune și un plus de motivație pentru juniori. „Nu am stat degeaba în ultimii patru ani, am creat pentru sportivii noștri locuri de cazare și locuri de servire a mesei. Juniorii sunt selecționați din toate județele României după anumite criterii. Aceștia trebuie să fie sănătoși, să aibă talie și anvergură. Procedura este în felul următor: îi aducem în Constanța, transferându-i la noi la liceu, le asigurăm cazarea, masa, condițiile de studiu. Astfel, vor face și sport, și educație. Selecția este continuă, aducem copii noi, căutăm să anticipăm ce calități morale sau ce motivații au pentru activitatea respectivă, le analizăm calitățile fiziologice și motrice. Vârsta celor recrutați variază între 12 și 14 ani, dar, dacă sunt elemente de excepție, luăm și adolescenți de 15 - 16 ani. Urmează faza efectuării testelor pentru afecțiuni cronice, metabolice sau probleme cu inima, apoi transferul la liceu. LPS fiind un liceu vocațional, îi putem transfera în orice perioadă a anului, după care intră în program la nivel de inițiere. În momentul în care progresează, sportivii obțin din ce în ce mai multe drepturi, intră pe colaborarea cu CS Agigea și primesc indemnizații, supra-alimentație, medicație etc.”, spune antrenorul Ionel Rață. Andrei ALDEA