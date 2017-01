Buga ratează restul sezonului, după ce a suferit o ruptură musculară

Atacantul lui FC Brașov, Mugu-rel Buga, a suferit o ruptură musculară la piciorul drept și va rata finalul sezonului, în timp ce portarul Bogdan Stelea va lipsi două săptămâni, din cauza unei leziuni musculare. „Buga are o ruptură musculară la mușchiul aductor drept și necesită o pauză de aproximativ 30 de zile. Bogdan Stelea are o leziune musculară la piciorul drept și va sta circa două săptămâni”, a declarat medicul lui FC Brașov, Gheorghe Popa. „Îmi pare extrem de rău. Am avut mult ghinion cu aceste accidentări. Îmi doream enorm de mult să intru pe teren și să ajut echipa în acest final de campionat. Sunt alături de echipă și îmi doresc din tot sufletul ca băieții să câștige la Cluj. Avem o echipă bună, care merită să obțină calificarea în Liga Europa”, a declarat Buga.