TAS a respins memoriul lui Adrian Mutu

„Briliantul“ trebuie să plătească 17 milioane de euro clubului Chelsea

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunțat, vineri, că a respins memoriul formulat de Adrian Mutu la decizia Camerei pentru Rezolvarea Disputelor din cadrul FIFA, care a hotărât, pe 7 mai 2008, că fotbalistul român trebuie să plătească clubului Chelsea despăgubiri în valoare de 17 milioane de euro, pentru nerespectarea contractului. Internaționalul român al Fiorentinei a fost găsit vinovat de stricarea imaginii clubului englez de către Camera FIFA pentru rezolvare a disputelor, care s-a ocupat de judecarea acestui caz, și s-a decis ca el să plătească o sumă uriașă drept despăgubiri: 17 milioane de euro. Michele Colluci, avocatul italian al lui Adrian Mutu, s-a declarat dezamăgit de decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv, spunând că nu va întârzia să atace sentința. „E o sentință nedreaptă și nelegală. Vom face apel în termen de 30 de zile la Tribunalul Fede- ral Elvețian. Așteptăm și noi ca TAS-ul să ne prezinte motivația care a stat la baza acestei decizii”, a spus Colluci. Tribunalul Federal Elvețian este instanța unde se poate judeca decizia TAS pe baza viciului de procedură, adică tot ce a însemnat procesul de judecată. Dacă Mutu va pierde și procesul de la Tribunalul Federal Elvețian, atunci singura soluție rămâne instanța civilă. Decizia de vineri nu se va putea pune în practică până când nu se va încheia procesul de la Tribunalul Federal Elvețian. La rândul său, avocatul lui Mutu în România, Cristian Sârbu, a declarat că atacantul Fiorentinei poate scăpa fără să achite cele 17 milioane de euro doar dacă se va înțelege cu gruparea londoneză. „Adrian Mutu are șanse de câștig într-un tribunal civil, pentru că acolo nu se judecă cu aceeași unitate de măsură ca la tribunalele sportive, sunt luate în calcul alte mărturii și probe, care pot duce sau nu la un alt rezultat. E cea mai mare amendă din istoria fotbalului și mă deranjează pentru că este vorba de un român. Din punct de vedere sportiv, toate căile de atac s-au încheiat, singura șansă a lui Mutu este să ajungă la o înțelegere cu Chelsea”, a explicat Sârbu. v v v Președintele AFAN, Dumitru Costin, a declarat, vineri, că a făcut tot posibilul pentru a-l ajuta pe Mutu în litigiul cu Chelsea, însă atacantul a tratat subiectul cu multă superficialitate și s-a bazat doar pe avocații săi din Italia. „Aveam artileria necesară pentru a suspenda cazul. Am fi instituit o comisie la Parlamentul European, iar TAS nu s-ar fi putut pronunța până când nu s-ar fi cercetat speța. E un caz fără precedent, unul extrem de periculos. Am vrut să îl ajutăm fără niciun fel de pretenție financiară, dar lui i s-a părut dubios acest lucru, că nu îi cerem comisioane cum fac alții. Ne-am ocupat și noi cât am putut, apoi nu s-a mai putut continua nimic fără acordul lui”, a spus Costin. v v v Conform Top 300 Capital, averea lui Adrian Mutu se ridică la 12-13 milioane de euro. „Briliantul” a încasat din contractele de fotbalist peste 10 milioane de euro, dar, de-a lungul timpului, a investit în mașini de lux (Ferrari, Aston Marin, Bentley), vile la Londra și Ibiza, un iaht sau proprietăți la Miami. Multe dintre afaceri - cluburi de noapte, linii de modă, vinuri, firmă de impresariat, un reality show cu audiență dezastruoasă - au mers, însă, prost, fotbalul rămânând principala sursă de venituri.