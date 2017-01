Brazilianul Farului, Willian Gerlem, remarcat şi de Emeric Ienei

Brazilianul Farului, Willian Gerlem, remarcat și de Emeric Ienei

Atacantul brazilian Willian Gerlem și mijlocașul Claudiu Voiculeț au fost printre cei mai buni jucători ai Farului în meciul cu Steaua, dovedind în primul rând tupeu în joc. Tehnic și cu forță de pătrundere, Gerlem le-a pus probleme mari fundașilor Stelei, în vreme ce Voiculeț a semnat prima dintre cele două ocazii mari ale „rechinilor". La primul său meci pentru Farul în acest sezon, Willian Gerlem a avut multe curse impetuoase, stârnind admirația fostului selec-ționer al României, Emeric Ienei, care, la o emisiune televizată, i-a remarcat calitățile și l-a catalogat drept un jucător interesant. Și Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al Farului, a subliniat evoluția bună a lui Gerlem din meciul cu Steaua, ca și a lui Claudiu Voiculeț, de altfel. „A fost un joc bun în plan tactic, însă cu destul trac. Destui jucători nu au trecut de acest trac până la finalul meciului. Dar au fost și unii care au dovedit tupeu și caracter. Printre ei, îi enumăr pe Willian și Voiculeț. Și ceilalți însă trebuie să abordeze jocurile cu mai mult curaj, cu mai mult tupeu. Nu pot să îi critic în ceea ce privește angajamentul și combativitatea, dar tupeul în joc, curajul, încrederea în ei trebuie să crească, pentru a putea veni și rezultatele", a declarat Gheorghe Bosînceanu. Președintele consiliului director al Farului crede că, vineri, „rechinii" au întâlnit o Stea „de bătut", militarii câștigând pentru că au avut mai multă încredere. „Nicio echipă nu a fost mai bună decât cealaltă. Dacă jucătorii Farului aveau mai mult tupeu, puteau obține chiar victoria", a declarat Gheorghe Bosînceanu. Antrenorului principal al Farului, Constantin Gache, îi pare rău că elevii săi nu am avut mai mult curaj contra Stelei, „pentru că, de câte ori am făcut câteva pase consecutive, am ajuns chiar în situație de a marca. Dacă am fi pus mai multe probleme, altul era rezultatul. Am închis bine jocul, dar în ofensivă nu am putut să ieșim așa cum ne-am fi dorit", a spus Gache.