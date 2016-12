Boxul constănţean este în plină ascensiune după un 2012 de excepţie

Boxul constănțean este în plină ascensiune după un 2012 de excepție

Anul trecut, boxul constănțean a cunoscut o evoluție considerabilă, iar la început de 2013, președintele Asociației Județene de Box Constanța, Toma Matei anunță că noul an vine cu multe schimbări benefice, atât pe plan local, dar și pe plan național.În 2012, Constanța s-a bucurat de tineri sportivi cu ambiție și dorință de a se afirma în box. Unul din cele mai implicate cluburi în procesul de fabricare a campionilor este CS Farul Constanța, care se mândrește cu performanțele bune reușite de „pugiliștii” lor.„2012 a fost un an excelent, cu rezultate deosebite. Avem șase campioni naționali, care s-au întrecut cu sportivi de la alte 20 de cluburi din țară, deci un an foarte bun pentru boxul constănțean. Cel mai mult au progresat cei doi sportivi de la CS Farul, Enver Amiș și cu Arsen Mustafa, componenți al naționalei de tineret și juniori, dar mai vin din urmă și alți tineri sportivi. Spre exemplu, la Mangalia sunt sportivi destul de buni. S-a mai înființat acum și un club nou, AS Callatis Daewoo Box Club Mangalia. Am înțeles că domnul primar Cristian Radu a făcut și o sală de box specială pentru acest club de box”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Județene de Box, Toma Matei.În momentul de față, la AJB sunt afiliate cinci cluburi, printre care CS Farul, AS Callatis Mangalia și CS Năvodari, plus Axiopolis Cernavodă, care este un satelit al Farului. Dacă luăm în calcul începătorii, juniorii și seniorii, în Constanța sunt legitimați în jur de 200 de pugiliști. Din păcate, mai sunt și cluburi care se destramă.„În Constanța, au fost asociate mai multe cluburi la AJB, dar unele s-au desființat, cum a fost cazul CS Mira, a domnului Iacob Mircea. Un alt club, cel al lui Victor Vladu (n.r. - CS Alutus Mangalia) s-a desființat, iar acum, dânsul încearcă să înființeze un nou club la Eforie Nord”, ne-a mai spus Toma Matei.Schimbările boxului în 2013După numirea lui Leonard Doroftei la conducerea Federației Române de Box, mai multe proiecte au început să se miște în vederea promovării tinerilor sportivi din țară. Astfel, s-au înființat Centre Olimpice de box în Brăila, Reșița, București și Bacău.„Vor fi foarte multe schimbări, foarte multe nominalizări în 2013. S-au înființat, recent, mai multe Centre Olimpice de box în toată țara. Unul la Reșița, unde antrenor coordonator este Vaștag. Încă un centru la Bacău, unde antrenor este Relu Auraș. Un centru la Brăila și încă un centru de box feminin la complexul „Lia Manoliu”, din București, unde conducător este Adrian Lăcătuș. Toate acestea au fost înființate după schimbarea conducerii la federație”, ne-a explicat președintele AJB, Toma Matei.Reînființarea galei „Mănușa Litoralului”Gala „Mănușa Litoralului”, competiție de mare tradiție a Constanței, a fost dată uitării în ultima vreme, dar este dorită din nou de mulți dintre iubitorii luptelor nobile din ring. În acest sens, cei de la AJB Constanța duc tratative cu autoritățile locale pentru a reînființa această competiție.„Poate reînființăm „Mănușa Litoralului”, asta dacă nu facem o competiție mai tare. Este păcat să nu avem la Constanța, aici pe litoral, un concurs de talie mai mare. Ce înseamnă pentru județul Constanța o competiție de patru, cinci țări cu câte șase sportivi? Înainte, era Sala Sporturilor plină, veneau cubanezi, ruși, etc.”, a încheiat Toma Matei.