Box / Ronald Gavril urcă din nou în ring, pe 28 februarie

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Boxerul român Ronald Gavril, membru al echipei Mayweather Promotions, va urca din nou în ring în data de 28 februarie, cu prilejul unei gale organizate la Turning Stone Resort & Casino din Verona (New York), transmite Agerpres.ro.Gavril (27 ani), care are 7 meciuri câștigate din tot atâtea disputate la profesioniști (5 prin KO), va boxa la categoria supermijlocie, într-un meci programat pe durata a 8 reprize, cu Cameron Allen, un american de 31 de ani care are doar 5 victorii (3 prin KO) din 19 meciuri, pierzând 8 din cele 14 meciuri înainte de limită.Ronald ''The Thrill'' Gavril a disputat anul trecut patru meciuri, câștigându-le pe primele trei înainte de limită, iar pe ultimul, în septembrie, la puncte (unanimitate) cu americanul Shujaa El Amin (27 ani, 12 victorii, 5 înfrângeri).În gala din 28 februarie vor boxa și al componenți ai echipei campionului american Floyd Mayweather: J'Leon Love (supermijlocie, 16 victorii, 0 înfrângeri), Mickey Bey jr (categoria ușoară, 19 victorii, 1 înfrângere), Badou Jack (supermijlocie, 16 victorii, 1 egal).