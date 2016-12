Box: Lucian Bute a primit avizul medicilor pentru meciul din 26 mai

Joi, 10 Mai 2012

Bute a suferit o infecție la picior sâmbăta trecută, dar tratamentul a dat roade și medicii au autorizat continuarea pregătirilor românului pentru importanta confruntare cu Froch.''Tocmai am vorbit cu Stephan Larouche (n.r. - antrenorul lui Bute) și totul este OK cu Lucian pentru meciul din 26 mai'', a scris Jean Bedard, președintele InterBox, pe pagina sa de Twitter.Gălățeanul se afla într-un stagiu de pregătire în Florida, când s-a ales cu o bășică la picior, care s-a infectat. Sâmbăta trecută, campionul român a mers la spital după ce infecția a suferit o decolorare a pigmentului care a ajuns până la genunchi.Lucian Bute are în palmares 30 victorii (24 prin KO), în timp ce Froch are 28 de victorii și 2 înfrângeri la profesioniști, ambele eșecuri venind la turneul Super Six, în fața danezului Mikkel Kessler și a americanului Andrew Ward, când și-a pierdut centura WBC.