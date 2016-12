Box: Floyd Mayweather dă asigurări că meciul cu Andre Berto va fi ultimul din carieră

Pugilistul american Floyd Mayweather, rămas neînvins în 48 de meciuri, a dat asigurări că al 49-lea său meci, programat pe 12 septembrie la Las Vegas (Nevada) împotriva compatriotului său Andre Berto, va fi ultimul din carieră, informează Agerpres.ro."Nimeni nu știe ce ne rezervă viitorul, dar eu sunt în acord cu mine însumi și nu am regrete să mă retrag. Voi pleca așa cum am stabilit, lucru pe care mulți boxeri nu au putut să-l facă", a declarat Mayweather, miercuri seara, după o ședință de antrenament deschisă presei."Am avut o carieră frumoasă, am câștigat titluri mondiale, dar boxul lasă urme pe corpul tău și a venit timpul să mă retrag", a adăugat pugilistul american, în vârstă de 38 de ani, care îl va egala, în cazul unei victorii, pe ilustrul său compatriot Rocky Marciano, rămas neînvins în 49 de meciuri între 1947 și 1955.Pentru ultimul său meci, "Money", așa cum este poreclit sportivul cel mai bine plătit din lume, și-a ales un adversar fără renume și fără un palmares edificator.Berto, în vârstă de 31 de ani, a obținut 30 de victorii, dintre care 23 înainte de limită, față de trei înfrângeri. El a deținut și centurile WBC și IBF la categoria welter."Boxul a fost întotdeauna o muncă. Dacă ar fi să dau un sfat unui tânăr, atunci i-aș spune: 'Fii inteligent, nu încasa prea multe lovituri, dă fără să primești, câștigă bani mulți fără să fii lovit'. Deci nu este o întâmplare că boxul este numit 'nobila artă'", a precizat Mayweather.În cadrul acestei gale din 12 septembrie va boxa și românul Ronald ''The Thrill'' Gavril (cat. supermijlocie), component al echipei lui Mayweather.