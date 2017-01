Box: Ce spune preşedintele Federaţiei Române de Box, Leonard Doroftei despre anul 2014

Box: Ce spune președintele Federației Române de Box, Leonard Doroftei despre anul 2014

Ştire online publicată Marţi, 09 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În acest an, boxul românesc se poate mândri cu un bilanț de 15 medalii, două de aur, cinci de argint și opt de bronz.„Avem o echipă care muncește la federație, care își face treaba și ajută sportivii să facă performanță. Avem dovadă cele 15 medalii cucerite, 2 de aur, 5 de argint și 8 de bronz. Asta înseamnă performanță. Este unul dintre cei mai buni ani pe care i-a avut boxul în ultimul timp, suntem în grafic și am reușit o revenire bună pentru boxul românesc. Paul Arădoiae, campion european de tineret, Mustafa Arsen, vicecampion mondial de tineret, în care ne punem speranțe și într-o medalie la Olimpiadă, și Steuța Duță, campioană europeană de senioare la București, sunt remarcații din acest an, alături de boxerii Mihai Nistor și Bogdan Juratoni, care luptă la profesionism în cadrul AIBA. Ei dacă vor ajunge între primii doi la categoria lor vor fi direct calificați la Olimpiadă”, a declarat Leonard Doroftei, pentru Agerpres.