Box / Carl Froch se distrează pe seama lui Bute

Ştire online publicată Marţi, 22 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Lui Carl Froch i se pare amuzant faptul că adversarul său din 26 mai, Lucian Bute, s-a pregătit în cantonamentul din Florida pe fondul sonor înregistrat la meciurile din Capital FM Arena, precizând în glumă că pentru el ar fi mai greu să se antreneze pe țipetele logodnicii sale.Lucian Bute a anunțat că s-a pregătit în timpul cantonamentului din Florida pe fondul sonor înregistrat la meciurile din Capital FM Arena, dar și pe țipetele logodnicei lui Carl Froch, Rachel Cordingley, care obișnuieste să se manifeste zgomotos din apropierea ringului la meciurile pugilistului britanic."Nu știu dacă îl va ajuta sau nu. Cred că este foarte distractiv. E chiar haios că a făcut asta, dar în afara faptului că îmi vine să râd nu am ce să spun. Mai rău decât atât ar fi să mă antrenez cu țipele lui Rachel. Să o audă pe Rachel cum țipă nu îl va ajuta să se pregătească pentru 9.000 de persoane ce vor fi în sală. Nu este vorba doar de zgomot, ci despre senzații, vibrații. Poți să simți zgomotele, dar nu poți să le auzi. În arenă surzești. Știu că a luptat în fața a 17.000 de spectatori în Bell Centre, dar publicul e foarte rezervat, nu face prea mult zgomot. El nu va fi pregătit pentru atmosfera din sală", a spus Froch, conform boxingscene.com.La rândul său, Lucian Bute se așteaptă la o atmosferă incredibilă la meciul de sâmbătă. "Am încercat să recreăm atmosfera pe cât de mult am putut. Sunt convins că va fi puțin diferit în ring, dar știu că la această luptă va fi o atmosferă incredibilă. E ceva ce nu am încercat până acum", a explicat Bute. Meciul cu Froch este primul în care Bute nu are publicul de partea sa, el luptând în cei șapte ani și jumătate de când a trecut la profesioniști doar de două ori în afara Canadei, și atunci în România. Lucian Bute își pune, sâmbătă, pentru a zecea oară în joc centura mondială, el confruntându-se cu britanicul Carl Froch, la Capital FM Arena din Nottingham, gala începând la ora 21.30, ora României. Meciul va fi transmis în România de The Money Channel și live online pe money.ro.