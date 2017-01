Boss Km 4-5 revine în forţă

Cupa Cartierelor la fotbal în sală, etapa a 11-a

Boss Km 4-5 revine în forță

Etapa a 11-a a Cupei Cartierelor la fotbal în sală, turneu găzduit de Clubul Eden din b-dul Aurel Vlaicu, a adus cu sine câteva rezultate surprinzătoare, semn că favoritele trebuie să aibă mare grijă dacă vor să acceadă în play-off. Performera săptămânii la Cupa Cartierelor este Boss, echipa din Km 4-5 reușind două victorii extrem de prețioase, în compania unor adversare care, la prima vedere, porneau cu șansa întâi: ISU Capitol și Gepa Tomis III. Liderul FC Palas s-a înclinat în fața Almei Soveja, puștii din Tomis Nord au depășit plafonul de 200 de goluri încasate, FC Făgetului a ratat șansa de a contabiliza trei puncte, iar Realul din Poarta VI n-a lăsat nicio șansă timidei formații din Cumpăna. Iată și rezultatele înregistrate: Boss Km 4-5 - ISU Capitol 7-3, Cartier Far - FC 95 Tomis Nord 18-7, Real Poarta VI - Servany Cumpăna 14-2, Gepa Tomis III - FC Făgetului 13-11, FC Palas - Alma Soveja 7-11. Meciul Detectors Piața Griviței - Global Systems „Mircea cel Bătrân” a fost amânat. Într-o întâlnire restantă, Boss Km 4-5 a dispus la limită, cu scorul de 8-7, de Gepa Tomis III, la capătul unui meci foarte frumos, cu numeroase răsturnări de situație. A arbitrat Laurențiu Ciuchiță. Etapa viitoare se va juca după următorul program: sâmbătă, 20 februarie: Detectors Piața Griviței - FC Făgetului (orele 17.00-18.00), Alma Soveja - Boss km 4-5 (18.00-19.00), Gepa Tomis III - Real Poarta 6 (19.00-20.00); duminică, 21 februarie: Cartier Far - FC Palas (18.00-19.00), ISU Capitol - Global Systems „Mircea cel Bătrân” (19.00-20.00) și FC Făgetului - FC 95 Tomis Nord (20.00-21.00). Clasament 1. FC Palas 11 9 0 2 121-51 27 2. Global Systems 8 8 0 0 111-50 24 3. Alma Soveja 10 7 0 3 136-63 21 4. ISU Capitol 10 6 1 3 113-81 19 5. Real Poarta VI 11 6 1 4 110-82 19 6. Detectors 9 6 1 2 77-60 19 7. Boss Km 4-5 11 5 2 4 67-61 17 8. Gepa Tomis III 11 5 1 5 98-79 16 9. Cartier Far 10 5 0 5 83-83 15 10. FC Făgetului 10 3 0 7 99-125 9 11. Cumpăna 11 2 0 9 77-145 6 12. Tomis Nord 10 0 0 10 43-202 0