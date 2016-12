Indiferent de rezultatul negocierilor

Bosînceanu nu va mai contribui cu niciun leu la bugetul Farului

Vineri, membrii fondatori minoritari ai grupării constănțene l-au mandatat pe Dumitru Manole să poarte discuții cu Maritima SA pe marginea preluării clubului. Fostul finanțator principal al Farului, Gheorghe Bosînceanu, a anunțat în Adunarea Generală a Membrilor Fondatori de pe 12 iunie că se retrage de la Farul fără pretenții financiare, singurul aspect de negociat între el și viitorii investitori fiind cel al drepturilor federative asupra jucătorilor din lot. Deși se hotărâse ca noii investitori să preia FC Farul numai după ce intervine un acord scris între ei, fostul investitor și societatea creditoare (ceea ce încă nu s-a produs), vineri, într-o nouă Adunare Generală, desfășurată la club, ca prim punct pe ordinea de zi a figurat constituirea noului Consiliu Director! Acest punct a fost discutat și, cum membrul fondator persoană juridică Maritima SA deține majoritatea drepturilor de vot, propunerea de alcătuire a noului CD a fost respinsă. În urma acestei situații, membrii fondatori minoritari din Adunarea Generală l-au mandatat pe Dumitru Manole, președintele Consiliului Director, să poarte discuții cu Maritima SA pe marginea preluării clubului, termenul fiind de 7-10 zile. Condițiile acordului „Dumitru Manole ori nu a înțeles, ori se face că nu înțelege termenii pe care i-a pus Maritima SA. Eu, Gheorghe Bosînceanu, m-am retras complet din club (nu mai sunt nici președinte al Consiliului Director, nici membru în CD, nici membru fondator), dar Maritima SA este în continuare membru fondator cu drept majoritar de vot. Iar ca să voteze toate proiectele noului investitor sau pe cele ale președintelui Consiliului Director, trebuie să existe un acord scris între noul investitor, vechiul investitor și societatea creditoare. Am fost foarte clar în precedenta Adunare Generală, când am spus care sunt termenii. Nu am nevoie de niciun ban de la noul investitor, dar drepturile federative ale jucătorilor sunt ale Maritima SA, care dispune de transferuri. M-am gândit că se poate ajunge la o înțelegere prin care jucătorii să nu fie transferați toți odată, pentru a rămâne un schelet solid și la Farul. Nici eu, nici Maritima SA nu avem pretenții, dar nici nu poate cineva să schimbe Consiliul Director și conducerea executivă până când nu se ajunge la un acord, cum am vorbit, care trebuie să-i ofere fostului investitor suficiente garanții”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Bosînceanu. Era dispus să mai dea bani Indiferent dacă, în urma negocierilor dintre Maritima SA și noul investitor, se va ajunge sau nu la o înțelegere, Gheorghe Bosînceanu a întărit că nu-i va mai acorda clubului sprijin financiar. „Decizia mea este fermă și irevocabilă. Indiferent de rezultatul negocierilor, nu voi mai contribui cu niciun leu la buget. Eram dispus să mai continuu cu o participare băneas-că minoritară, dar, la precedenta Adunare Generală, a transpirat că cineva ar condiționa implicarea lor de plecarea mea. Astfel că m-am hotărât. Renunț definitiv”, ne-a mai spus Gheorghe Bosînceanu. Fostul finanțator principal al Farului spune că nu e corect și nici normal ca cineva să vină peste noapte la Farul și, pe lângă baza sportivă, care a fost modernizată de a putut găzdui atâtea meciuri internaționale și ale echipei naționale, să se trezească și cu drepturile federative ale jucătorilor. Bașca jucători la Academia de Fotbal (de la 8 la 18 ani) și la Farul II. Iar echipa mare încă nu se știe în ce eșalon va evolua, fiind posibil să rămână în Liga 1, dacă se produce retrogradarea Craiovei! Finanțare pentru doi ani „Așa, numai din transferurile de jucători, se poate alcătui un buget de Liga a 2-a pe doi ani! Când am venit eu la club, am plătit restanțe fiscale de trei ani și restanțe la jucători și la salariile personalului de jumătate de an. Am negociat și am extins contractele fotbaliștilor. Majoritatea erau împrumutați, așa că i-am cumpărat, solidificând lotul. De asemenea, am investit în baza sportivă, care se știe cum era. Noul investitor trebuie să dea dovadă de puțin respect și de puțin bun simț față de eforturile financiare pe care le-am făcut la Farul până acum”, a punctat Gheorghe Bosînceanu. Cine sunt investitorii? În Adunarea Generală de vineri, s-a afirmat că există cineva interesat să preia Farul, păstrându-se însă tăcerea asupra identității investitorului sau a investitorilor, pentru că, la conferința de presă de după ședință, Dumitru Manole a declarat că are acordul a încă trei societăți care sunt dispuse să se alăture finanțatorilor deja existenți. „Vom avea resurse financiare. Fiecare dintre cei pe care i-ați văzut la Adunare continuă să susțină clubul. În plus, vin alți trei. Noua noastră viziune prevede ca toți membrii Consiliului Director să aibă voturi egale. Dacă se implică și autoritățile locale? Aștept, dar nu oblig. Eu sunt încrezător în viitorul Farului. Dacă n-ai optimism, n-ai speranțe, însă misiunea e una groaznic de grea”, a declarat Dumitru Manole. „Am fost mandatat să negociez cu Maritima SA condițiile de preluare a drepturilor federative ale jucătorilor. Urmează ca, în zilele următoare, să clarificăm acest aspect. Timpul ne presează. Trebuie să mergem la trap cu negocierile”, a mai arătat președintele Consiliului Director. Buduru nu vine președinte La Adunarea Generală de vineri, a fost prezent, în calitate de membru fondator, și oficialul dinamovist Petre Buduru, dat de unele surse ca viitorul președinte al Farului. Buduru a spus însă clar că nu vine la Constanța, rămânând în funcție în Ștefan cel Mare. Antrenorii rămân Dumitru Manole a declarat că nu se vor face schimbări la nivelul antrenoratului echipei mari. „Banca tehnică rămâne aceeași pe care o știți. Cu ea plecăm la drum”, a spus președintele Consiliului Director. Buget între 1,8 și 3 milioane Proiectul de buget pentru promovare se ridică la valoarea de 2,5 - 3 milioane de dolari, o a doua variantă, care nu are în vedere revenirea în Liga 1, fiind de 1,8 - 2 milioane de dolari, a arătat Dumitru Manole. „Am întocmit bugetul, l-am prezentat, dar nu l-am putut vota”, a arătat președintele. Renunță la străini Dumitru Manole a spus că Vukomanovic, Pahor, Rastovac, Gosic, Ben Teekloh, Fatai și Rusmir nu mai intră în planurile clubului. „Din punctul meu de vedere, renunțăm la ei”, a completat Manole. Ben Teekloh a anunțat deja că vrea să plece, spunând că poate ajunge la echipe din Italia și Anglia. „Consider că, dintre străinii de la echipa mare, clubului îi sunt necesari, pe viitor, doar Gerlem și Chico. De asemenea, banca tehnică este de părere să le mai dăm o șansă celorlalți trei tineri nigerieni, Mansur, Henry și Uche”, a mai spus Manole. Gerlem este dorit de FC Vaslui, U Craiova și Rapid și a fost chemat mai devreme din vacanță, în ideea unui transfer.