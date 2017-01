Bosînceanu: „Am rămas numai pentru a nu lăsa baltă Farul în timpul campionatului“

Ştire online publicată Vineri, 29 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Da, sunt în totalitate de acord cu Radu Mazăre”, a spus Gheorghe Bosînceanu referitor la declarația primarului municipiului Constanța. „Iată că Radu Mazăre a reușit să ajungă la concluzia la care am ajuns și eu, numai că mie mi-au trebuit o grămadă de ani și o grămadă de bani cheltuiți ca să ajung la ea. Am luat echipa din B și am organizat-o, nici nu exista Farul pe vremea când m-am implicat eu, și am cheltuit o grămadă de bani ca să devină cu adevărat un club de fotbal. Și țineți cont că nu scrie Bosînceanu pe poarta clubului, scrie Farul Constanța! Nu știu dacă merită, e adevărat… Pentru cine? Pentru «niște unii» care zbiară sus și tare că au inima alb-albastră și nu sunt în stare să plătească un bilet de intrare la meci? Pentru «niște unii» care vin pe stadion și înjură ca birjarii, și provoacă jucătorii echipei cu care zic ei că țin, mai rău decât adversarii? Ce vor ei? Să cheltuiești sute de milioane și pe urmă să te înjure pe site-uri, și pe tine și pe jucători? Îi dau mare dreptate lui Mazăre, chiar și în legătură cu banii, sunt convins că în perioada asta sunt alte priorități. Dacă același răspuns vine și din partea Consiliului Județean, și din partea oamenilor de afaceri care s-ar putea implica în finanțarea Farului, știu și eu ce am de făcut. Este foarte bine când se dau răspunsuri clare, nu este cazul să fie servite opiniei publice pretexte de genul «nu ne băgăm pentru că este Bosînceanu acolo», pentru că eu nu sunt de neclintit, eu mă dau singur afară, am rămas numai pentru a nu lăsa baltă Farul în timpul campionatului și pentru a vedea dacă cineva se hotărăște să susțină echipa de fotbal a constănțenilor, în acest moment de criză.”