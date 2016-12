BOMBĂ la Naţională! Un jucător IMPORTANT vrea să se RETRAGĂ

BOMBĂ la Națională! Un jucător IMPORTANT vrea să se RETRAGĂ

Agentul FIFA Ioan Becali a dezvăluit la Dolce Sport că unul dintre cei mai importanți stranieri vrea să se retragă de la națională."Am discutat cu Radu Ștefan în Olanda. S-a prezentat la echipa națională forțat de fratele meu, și o știe și domnul Pițurcă. Mi-a spus că nu e locul lui la echipa națională, se simte stingher... Mi-a spus mie acolo! I-am explicat lui Pițurcă ce a zis, că nu vrea să mai vină la echipa națională, are soția gravidă, se simte bine la Lazio, are încă patru ani de contract și vrea să fie boss acolo la el. În proporție de 90 și ceva la sută, va face o hârtie pentru a renunța, așa cum a renunțat și Chivu", a povestit Ioan Becali la Dolce Sport.Ștefan Radu are 14 selecții la echipa mare a Naționalei, pentru care nu a marcat niciun gol, scrie realitatea.net.