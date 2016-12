BOICOTEAZĂ FINALA MICĂ! JUCĂTORII LUI HCM CONSTANŢA NU MAI VOR SĂ JOACE

BOICOTEAZĂ FINALA MICĂ! JUCĂTORII LUI HCM CONSTANȚA NU MAI VOR SĂ JOACE

HCM Constanța a luat decizia de a nu se prezenta în finala mică din Cupa României, pe care urma să o dispute mâine, cu HC Odorhei, care a pierdut a doua semifinală în fața Energiei Tg. Jiu, scor 23-24. Constănțenii vor să se retragă din competiție în semn de prostest pentru arbitrajul de care au avut parte în meciul din semifinale cu HCM Minaur Baia Mare, pe care l-au pierdut, scor 24-25."Am hotărât să ne retragem. Nu pot să îi mai țin pe băieți acolo. Tot respectul pentru băieții mei. I/am felicitat și le-am spus să vină acasă, pentru că nu îi merită competiția. Ni s-a delegat o brigadă de arbitri care abia au învățat să-și pună ecusonul la piept. Am atras atenția și am sunat și la Federație, înainte, nu e corect ca un asemenea meci să fie arbitrat de acești copii. Nu am nimic cu ei, dar e prea mult pentru ei . Le dai un meci de asemenea încărcătură și asemenea importanță. Probabil ne va da o amendă pecuniară, pentru că le plac amenzile celor de la Federație. Voi contribui și eu la bugetul federației", a declarat directorul executiv al clubului constănțean Nurhan Ali.Finala Cupei României va fi disputată între HCM Minaur Baia Mare, gazda competiției, și Energia Pandurii Tg. Jiu.