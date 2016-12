Boghiţoi şi Prodan vor să devină jucători liberi

Boghițoi și Prodan vor să devină jucători liberi

Fotbaliștii constănțeni Boghițoi și Prodan vor să depună memorii la Comisia pentru Statutul Jucătorilor din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal, solicitând să devină jucători liberi, întrucât divizionara secundă Delta Tulcea are restanțe financiare față de ei. „Nu ne-am mai primit drepturile bănești de patru luni, iar peste puțin timp se fac cinci. În plus, mie nu mi-a fost decontat transportul de 3 luni. Astfel că vrem să fim declarați jucători liberi. Președintele Petre Marinescu a spus că, în retur, se va renunța la noi, pentru că nu am confirmat, dar e o întreagă discuție pe această temă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionel Boghițoi.