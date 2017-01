Boghiţoi şi Liviu Mihai II nu mai fac parte din lotul Farului

Boghițoi și Liviu Mihai II nu mai fac parte din lotul Farului

Reclamând restanțe financiare, cei doi „marinari“ au depus memorii, iar conducerea clubului constănțean a decis ca, până la soluționarea litigiilor, jucătorii să nu se mai pregătească cu prima echipă. Atacantul Ionel Boghițoi și mijlocașul Liviu Mihai II nu se mai antrenează cu Farul. Decizia a fost luată de conducerea grupării, după ce jucătorii au depus memorii în urma restanțelor financiare pe care le are clubul față de ei. „Nu mi-am primit banii de patru luni. Am solicitat să-mi fie achitate drepturile financiare și să fiu declarat liber de contract”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, L. Mihai II (22 ani). „Eu am de luat bani pe ultimele două luni”, ne-a spus și Boghițoi (28 ani), care vrea, prin intermediul memoriului, doar suma restantă, nu să ajungă și jucător liber. „Faptul că avem întârzieri la plată față de fotbaliști e o situație reală, nu neagă nimeni. Oricum, nu numai Farul se confruntă cu asemenea probleme. Însă Liviu Mihai II și Boghițoi puteau da dovadă de înțelegere, cu atât mai mult cu cât nici n-au evoluat foarte mult până acum. Pe Liviu l-am tot așteptat, voiam să-l vedem la joc, însă el a fost accidentat mereu. Înțelegeam dacă ridica problema banilor Câmpeanu, care a dat patru goluri, a jucat și cu probleme medicale, iar acum e răcit cobză. Sau Pașcovici, Barbu, Liviu Ștefan… Ceilalți cum au înțeles, iar cei doi nu? Cum mai pot da ochii în vestiar cu restul colegilor? Astfel că am decis ca, până la soluționarea memoriilor, L. Mihai II și Boghițoi să nu mai facă parte din lotul mare. Suntem în urmă cu banii cu o lună și jumătate, dar sperăm ca în această săptă-mână să rezolvăm problema, dacă nu total, măcar în mare parte”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Relu Damian, președintele Farului. Pe lângă cei doi, solicită plata restanțelor și Marius Soare. Jucătorul de 23 de ani, aflat în refacere după grava accidentare din sezonul trecut, se plânge că nu și-a luat banii de șapte luni. În afară de L. Mihai II și Boghițoi, la antrenamentul de ieri al Farului nu au participat nici Buzea și Câmpeanu, iar Abuzătoaie a lucrat separat. Buzea și Abuzătoaie nu vor fi apți pentru meciul Concordia Chiajna - Farul, de sâmbătă, partidă în care va reveni Vajou, refăcut după enterocolita de care a suferit acum 14 zile. Buzea va fi indisponibil minimum două săptămâni, în urma accidentării de la coapsa stângă din meciul cu Gloria Buzău, care se pare că e mai mult decât o contractură musculară. În cazul lui Abuzătoaie e vorba de o recidivă a vechii sale probleme de la piciorul stâng, după ce jucătorul a forțat revenirea. Altfel, pe lângă Alexandru Răuță și Timur Isleam, la pregătirea de ieri a Farului a participat un al treilea goal-keeper din pepiniera Farului, Răzvan Pascale (18 ani). *** „E bine că am câștigat cu Gloria Buzău, pentru că aveam nevoie de victorie ca de aer. Mă bucur că am izbutit să înscriu sâmbătă un gol de trei puncte, a doua mea reușită de până acum, după cea cu Viitorul, care nu ne-a adus însă ceva. Sperăm să scoatem un rezultat bun, măcar un egal, și la Chiajna, unde trebuie să ju-căm fără frică. Avem a doua apărare din serie (opt goluri primite), însă și cel mai slab atac (doar șase reușite). Se pare că nu suntem inspirați în fața porții, pentru că ocazii ne creăm. De altfel, avem doar doi marcatori, Adi Câm-peanu și eu. La finalul turului, sperăm într-o clasare la mijlocul clasamentului. Cred că ar fi ideal, având în vedere situația de la Farul” Sergiu Scărlătescu, mijlocaș dreapta Farul