Bogdan Stelea, la cârma Naţionalei Under 21

Bogdan Stelea, la cârma Naționalei Under 21

Bogdan Stelea a fost numit, ieri, în funcția de selecționer al reprezentativei de tineret a României, a doua zi după ce contractul cu Emil Săndoi a fost reziliat pe cale amiabilă, anunță Federația Română de Fotbal.De asemenea, FRF a anunțat și numirea lui Constantin Gâlcă drept antrenor al echipei naționale Under 17 (jucători născuți în 1997), în timp ce Ion Dumitru a fost confirmat la naționala Under 18 (jucători născuți în 1996).Echipa națională de tineret evoluează în grupa a VI-a a preliminariilor Campionatului European, înregistrând un rezultat de egalitate cu Insulele Feroe, scor 2-2, în deplasare. Din această grupă mai fac parte Germania, Muntenegru și Irlanda.