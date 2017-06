Bogdan Ofiţeru şi Mihai Nenciu au terminat cursa de ultramaraton "100 Miles of Istria"

Bogdan Ofițeru și Mihai Nenciu au terminat cursa de ultramaraton "100 Miles of Istria"

Sportivii Bogdan Ofițeru (30 de ani) și Mihai Nenciu (37 de ani) au revenit cu bine în țară, după ce au luat parte, în premieră, la prestigiosul ultramaraton montan „100 Miles of Istria”, ce a avut loc în Croația.Cei doi alergători au reușit să termine cu brio una din cele mai dure competiții din lume: 173 de kilometri alergați în maximum 48 de ore continuu. Ofițeru a înregistrat un timp excelent, 27 de ore și 45 de minute, iar Nenciu a încheiat traseul în 38 de ore și 25 de minute, în contextul în care rata abandonului a fost foarte mare, aproape de 50 %.„Cred că a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Am băut câte 35 de litri de apă, am consumat peste 25.000 de calorii, am slăbit câte trei kilograme fiecare. Ultimii 15 kilometri mi s-au părut cei mai grei de parcurs. Din cauza efortului, îmi părea că linia de finish se îndepărtează, în loc să se apropie. Ne mândrim cu faptul că suntem singurii constănțeni care au alergat vreodată o asemenea distanță, cu o diferență de nivel de peste 2.700 metri. Probabil vor trece foarte mulți ani până altcineva din Constanța va reuși să ducă la capăt un asemenea ultramaraton montan”, a declarat Mihai Nenciu.