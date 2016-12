Bogdan Dinu, câştigătorul circuitului Bigger’s Better

Bogdan Dinu, câștigătorul circuitului Bigger’s Better

Boxerul român Bogdan Dinu a câștigat titlul de campion al circuitului Bigger’s Better 2013, după ce l-a învins la puncte pe compatriotul său Lucian Bot, într-un meci disputat pe durata a trei runde, în Sala Benfica din Lisabona, în super-finala piramidală a competiției, informează Agerpres. În sferturile turneului, Dinu a dispus prin KO tehnic, în repriza a treia, de lituanianul Sergej Maslobojev, în semifinale l-a învins la puncte pe francezul Fabrice Aurieng, iar în finală s-a impus în fața lui Lucian Bot. Pentru acest succes, Bogdan Dinu a fost recompensat cu 30.000 de dolari. Circuitul Bigger’s Better 2013, ajuns la ediția a treia, a cuprins opt etape, Dinu câștigând o etapă din Grecia, iar Bot pe cea din Slovacia. În circuitul Bigger’s Better pot participa posesorii de licență box, kickboxing, thai boxing, muay thai boxing, MMA, care se încadrează cel puțin la categoria semigrea.