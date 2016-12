Bogdan Apostu s-a transferat la Internaţional Curtea de Argeş

Bogdan Apostu s-a transferat la Internațional Curtea de Argeș

Fostul atacant al Farului Constanța, Bogdan Apostu a semnat, sâmbătă, un contract valabil doi ani cu formația Internațional Curtea de Argeș, după ce și-a plătit din banii săi rezilierea înțelegerii cu formația ungară Diosgyor. „Era cazul să revin în Liga I. Îmi era dor să joc în țară, după ce am fost plecat în Ungaria, Israel și apoi iar în Ungaria. Am acceptat oferta celor de la Curtea de Argeș, ne-am înțeles repede și sper sa fiu omul de care ei au nevoie. Nu am venit să stau și să primesc bani nemunciți, vreau să revin în centrul atenției”, a declarat Apostu. În vârstă de 27 de ani, fotbalistul a achitat din propriul buzunar clauza de reziliere, în valoare de 25.000 de euro, fixată de cei de la Diosgyor, acolo unde a ajuns în luna septembrie, după ce, cu trei luni înainte, semnase cu israelienii de la Ben Sakhin, dar nu a primit drept de muncă. În cariera sa, Apostu a mai evoluat la echipele Corvinul Hunedoara, Oțelul Galați, UTA, FC Farul Constanța și Nyiregyhaza Spartacus. La ultima dintre aceste formații, a fost golgeter, după ce a înscris 11 goluri în 18 jocuri.