Bogdan Andone şi-a reziliat contractul cu Farul

Bogdan Andone și-a reziliat contractul cu Farul

Veteranul de 35 de ani nu a îmbrățișat varianta de a rămâne antrenor secund al „marinarilor”, întrucât mai dorește să joace un an. Contractul dintre Farul și Bogdan Andone s-a încheiat, ieri, pe cale amiabilă. Mijlocașul, care, din această vară, mai era legat de club un sezon, va sosi la Constanța luni, 3 mai, sau marți, 4 mai, pentru a-și strânge ultimele lucruri și a-și lua la revedere de la „marinari”. „Am venit la Farul cu gânduri mari, convins că vom promova. De aceea am și renunțat la doi ani de contract în Cipru. Din păcate, obiectivul nu s-a realizat. Îmi pare rău că s-a ajuns în această situație. Totuși, sunt convins că, la anul, Liga 1 nu va mai fi ratată. Le urez de pe acum baftă băieților. Constanța e un oraș puternic, astfel că Farul trebuie să fie pe locurile cinci - șase în primul eșalon”, a declarat Bogdan, pentru „Cuget Liber”. A existat și varianta ca mijlo-cașul că continue la Farul ca antrenor secund, soluție pe care jucătorul nu a acceptat-o însă. „Într-adevăr, a fost o discuție în acest sens, dar eu am venit numai pentru promovare și, cum șansele s-au compromis, nu mai avea niciun rost să rămân ca jucător. Iar ca antrenor nu doresc, întrucât, din vară, mai vreau să joc un an, fie în țară, fie în Cipru (deși, acolo, șansele sunt mai mici). Până la finele acestui sezon, voi sta acasă, alături de familie, pentru a mă liniști”, a spus Andone. În privința fotbaliștilor pe care Farul i-a pus pe lista de transferări, clubul constănțean nu a căzut de acord până acum decât cu Marius Ene. „Restul nu vor să devină liberi de contract, astfel că rămân în continuare la club (n.n. - în acest moment, Chico, Andrade, Ninu și Gosic se pregătesc cu Farul II, iar Rastovac este învoit),dar de jucat nu vor mai juca”, ne-a declarat Giani Nedelcu, patronul clubului, care a completat că, în câteva zile, va începe să plătească salariile jucătorilor. Ieri, „marinarii” au avut în program un antrenament, de la care, față de efectivul de marți, a lipsit tânărul stoper Florentin Tudo-rache, care este accidentat la piciorul stâng. Astăzi, tehnicienii fariști Dennis Șerban și Gică Butoiu vor conduce tot o singură ședință de pregătire, iar mâine, de la ora 11, terenul mare va găzdui amicalul Farul - Farul II, ambele echipe profitând că au liber în acest week-end, după ce meciurile de campionat cu Dinamo II, respectiv CS Viscofil au fost amânate. Ora meciului cu Dinamo II, de pe 19 mai, a fost modificată din 18 în 16. Soare intră la cuțit În cazul lui Marius Soare, după cum mijlocașul de 22 de ani se aștepta, este nevoie de operație, în urma accidentării pe care jucătorul a suferit-o la genunchiul drept în meciul cu FC Botoșani. Rezultatele investigației medicale au fost nemiloase: ruptură a meniscului și a ligamentelor încrucișate anterioare! Marius va fi operat la începutul săptămânii viitoare, în capitală, urmând să lipsească de pe gazon cel puțin patru luni. „Luni dimineață (n.n. - 3 mai) plec la București și sper ca a doua zi să și aibă loc intervenția chirurgicală. Sper ca absența să nu treacă de cinci - șase luni. Contează și cum va decurge recuperarea”, a declarat Marius, pentru „Cuget Liber”. Gârjoabă, în locul lui Covaciu La antrenamentul de ieri au participat 20 de jucători, patru dintre ei fiind portari, iar Senin și Robert Portik neavând drept de joc pentru Farul. De pregătirea goal-keeper-ilor s-a ocupat Constantin Gârjoabă, care îl înlocuiește pe Valentin Covaciu, învoit câteva zile pentru rezolvarea unor probleme personale.